讀賣巨人交流賽／日本夫婦訝異台灣球迷起立應援 稱讚大巨蛋很美
讀賣巨人交流賽在今（3）日下午將對上樂天桃猿一戰，現場除了台灣球迷之外，也有許多巨人球迷專程來到台灣。記者在賽前採訪到連續兩日都有觀賽的波田夫婦，先生聲稱自己出生後就是巨人球迷，當記者問到大巨蛋觀賽體驗時，兩人都對此讚譽有加，並且也對台灣球迷的熱情應援印象深刻。
記者林之越/台北報導
2點正式開放進場前，媒體在場內見到多位身穿巨人球衣的球迷，隨機採訪到了兩位來自日本東京的球迷即為波田夫婦。他們透露自己是因為參加了巨人球團的旅行方案，所以才可以提前入場。
兩人表示之前就一直想來台灣看看，因為是巨人球迷又剛好看到這次的比賽，才決定前來台灣觀賽。觀看完昨（2）日中信兄弟、巨人的比賽後，認為是一場很棒的比賽，對巨人軍二壘手吉川尚輝的表現最有印象，他在比賽中有上演完美的6-4-3雙殺守備，成功阻擋兄弟象的反攻。
而關於觀賽體驗的部分，兩人一致表示大巨蛋很漂亮，跟東京巨蛋有點相似，而且天花板很高，真的是個很棒的球場。
另一方面，波田夫婦也對台灣獨特的應援方式表示驚訝，特別提起在兄弟有得分機會時，全部內野的台灣球迷都起立應援。因為在日本多數的球場在內野都會依照主場、客場位置區別不同隊伍的球迷，所以比較少會看見如此的場景。
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