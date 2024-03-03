大學生辦排球賽碰壁找上門 鍾佳濱：選服不分年齡、歡迎！
有屏科大學生日前欲舉辦第二屆屏東熱農盃排球邀請賽，卻礙於場地限制和裁判資源等困境，苦無門路接洽，臨時起意利用選服時間，希望透過立委鍾佳濱協助，鍾佳濱則轉介裁判的資源，並致電內埔國中校長等人請託協助場地借用，最終比賽共有59組隊伍參賽，7參賽者來自全國各地，將近700多人共襄盛舉。對此鍾佳濱表示，直言選民服務沒有年齡門檻，非常歡迎學生、年輕人來諮詢。
記者陳威叡／台北報導
鍾佳濱表示，日前接獲屏科大學生辦理排球盃賽的選服案件，讓他深切有感，直言選民服務沒有年齡門檻，非常歡迎學生、年輕人來諮詢。而本次案件委託人為屏科大熱帶農業暨國際合作系學生陳致瑋，因第一屆熱農盃排球邀請賽迴響不錯，希望能辦理第二屆，但礙於場地限制和裁判資源等困境，苦無門路接洽，這才臨時起意，利用選服時間，到內埔服務處尋求協助。
鍾佳濱說，當時接獲學生的選服案後兩天，恰巧在宴會上遇到屏東縣排球委員會主委，當場他立刻轉介裁判的資源，同時致電內埔國中校長楊蕙萍和顧問團長古文甲，請託協助場地借用。最終讓比賽得已順利進行。
陳致瑋則補充，第二屆屏東熱農盃共59組隊伍參賽，參賽者來自全國各地，最遠來自新竹交通大學，將近700多人共襄盛舉，對鍾佳濱和各界的支援深表謝意外，也鼓勵年輕朋友多接觸公共資源。
鍾佳濱說明，在屏東的人口結構下，多數到服務處洽詢的民眾落在中、老年齡層，但選民服務從來沒有年齡下限，因此在選服時段看到年輕面孔，讓他印象深刻，未來也期待選服時段看到更多年輕人！