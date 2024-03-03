數位轉型跨出一大步！中鋼成功開發合金投料AI預測系統

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王錫欽說，由於轉爐鋼液初始成分、溫度及投入合金之純度與化學反應均有所不同，為避免鋼材成分低於客戶要求，而造成產品剔退，致精煉站操作員會以較保守方式，加入較多合金，相對亦增加投料成本，因此，成功開發合金投料AI預測系統，並先導入至煉鋼一廠精煉站，以建置的AI模型依客戶鋼種產品訂單推算鋼液最佳合金添加組合，並建立投料異常警示功能。
王錫欽並說，中鋼採計劃性接單生產模式，為下游客戶量身訂做的客製化鋼種產品多達數百項，例如，生產風電鋼板所需的鋼胚，必須於煉鋼廠精煉站添加鈮、釩、鈦等晶粒細化元素來提升強度及韌性，另可用來添加的合金項目達十多種，包括高純矽鐵、錳鐵、釩鐵、鉻鐵、磷鐵等，有些合金本身亦含有多種元素，例如，高碳錳鐵除了含有錳元素外，投料後也會提高鋼液的碳、矽、磷等成分，進而影響鋼材特性。
此外，合金投料組合涉及相當複雜的多因子計算作業，除了各種合金成本與即時存量外，煉鋼廠設備運作也必須納入考量，例如連鑄機運作時可能造成復碳或鋁、鈦成分受氧化減損等情形，因此過往精煉站操作員在參考合金成分對照表計算各種合金投入量後，另需依設備實際運轉狀況及合金純度等影響因子進行判斷，採取較保守方式投入較多合金。
王錫欽指出，中鋼於去(112)年成立數位轉型推動小組，將一貫化作業煉鋼製程全面導入智慧製造，開發及應用各種智能化方案，來達到高效率、低成本、低碳排等生產效益，並為精準計算鋼液合金添加組合，同時兼顧設備運轉狀態等多因子關聯影響，先擇定煉鋼一廠盛鋼桶精煉站，作為AI技術導入場域，蒐集各鋼種產品別、鋼液成分及溫度、相關合金投入重量等量測數據後，利用機器學習演算法及納入操作員邏輯判斷及經驗，完成合金投料AI預測系統開發，並建立統一的投料標準作業，有助煉鋼經驗傳承，避免各操作員因自身經驗的不同而傳授不一樣的投料邏輯思維，強化中鋼生產品質管理能力。