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日本泡澡球「公仔規則」被破解！包裝秘密曝：安妮亞、寶可夢任選

▲不少人泡澡都會丟入泡澡球溶解，隨著每種泡澡球的成分、香味不同，每個人都按照自己喜愛的去做挑選。（圖/Tik Tok）
▲不少人泡澡都會丟入泡澡球溶解，隨著每種泡澡球的成分、香味不同，每個人都按照自己喜愛的去做挑選。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

上班感到疲累時，家裡有浴缸的民眾偶爾就會泡澡來放鬆身心靈，而許多人也會放入「泡澡球」溶解，隨著每種泡澡球的成分、香味不同，每個人都按照自己喜愛的去做挑選。而業者也看準泡澡商機，現在市售有許多跟知名動畫聯名的「泡澡球」，主打將泡澡球溶解完之後，就會得到一隻超可愛的小公仔，但總是有許多人都買不到自己想要的款式，過去有網友搞笑買間諜家家酒的泡澡球，結果三顆都開到同一種公仔，讓他哭笑不得。而如今，網路上瘋傳這種日本動漫泡澡球的「破解方法」，不少人都已經實測成功！

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近日有網友在Tik Tok貼文指出，最近日本最夯的公仔泡澡球流傳，可以依照序號看到裡面的玩具！拿起袋子看後面的序號，利用「尾數的兩碼」減去「第四以及第五碼」的數字，得到的數字就會對應包裝上公仔圖案編號，泡澡球溶解後公仔就是該編號的款式。

▲日本泡澡球公仔規則被破解！包裝上的「尾數」減去「第四及第五個號碼」，得出來的數字對應包裝公仔編號，該泡澡球就是那隻公仔。（圖/Tik Tok）
▲日本泡澡球公仔規則被破解！包裝上的「尾數」減去「第四及第五個號碼」，得出來的數字對應包裝公仔編號，該泡澡球就是那隻公仔。（圖/Tik Tok）
而該網友最後也購買了兩種泡澡球，分別為寶可夢以及麵包超人款式，回到家之後他率先實測寶可夢款式的，尾數兩碼為23、第四以及第五碼為21，相減之後得到2，根據包裝排序第2的是「暴飛龍（血翼飛龍）」，而泡出來後真的就是「暴飛龍」；另一包麵包超人，尾數兩碼為27、第四以及第五碼為26，相減之後得到1，根據包裝排序第1就是麵包超人，結果泡出來也真的是「麵包超人」，非常的神奇。

▲網友實測麵包超人泡澡球，尾數「27」減掉第四及第五個數字「26」等於1，對應包裝編號1款式為麵包超人，實測泡開溶解後，真的是麵包超人。（圖/Tik Tok）
▲網友實測麵包超人泡澡球，尾數「27」減掉第四及第五個數字「26」等於1，對應包裝編號1款式為麵包超人，實測泡開溶解後，真的是麵包超人。（圖/Tik Tok）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真假的啦！上次泡三顆都泡不到麵包超人」、「天阿！真的有這招嗎？我都不知道」、「我昨天也中暴飛龍哈哈哈，知道這招之後會去買卡比獸的」；而留言中也有不少人嘗試過表示「這是真的耶！安妮亞成功入手啦」、「實測了間諜家家酒的版本，真的沒有錯！好開心拿到安妮亞」、「皮卡丘入手了！謝謝分享超讚的」。

事實上，專門開箱超商、日本等各種美食的IG帳號「躺躺小吃貨日記」，日前也有分享該泡澡球破解的方法，自己還買了5顆來測試，結果命中率是100%，「躺躺小吃貨日記」也表示「趕快傳給你手氣很差的朋友們！不過有些泡澡球玩具袋子上沒有編號，就不適合這種用法唷，因為號碼算出來也不知道公仔哪個XD」。

@akagd666都市傳說的方法實測有用！ 家人們趕緊衝 直接選擇自己想要的東西吧😍😍😍 #泡澡球 #泡澡球破解

♬ 原聲 - akagd666 - akagd666

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