日本泡澡球「公仔規則」被破解！包裝秘密曝：安妮亞、寶可夢任選

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而該網友最後也購買了兩種泡澡球，分別為寶可夢以及麵包超人款式，回到家之後他率先實測寶可夢款式的，尾數兩碼為23、第四以及第五碼為21，相減之後得到2，根據包裝排序第2的是「暴飛龍（血翼飛龍）」，而泡出來後真的就是「暴飛龍」；另一包麵包超人，尾數兩碼為27、第四以及第五碼為26，相減之後得到1，根據包裝排序第1就是麵包超人，結果泡出來也真的是「麵包超人」，非常的神奇。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真假的啦！上次泡三顆都泡不到麵包超人」、「天阿！真的有這招嗎？我都不知道」、「我昨天也中暴飛龍哈哈哈，知道這招之後會去買卡比獸的」；而留言中也有不少人嘗試過表示「這是真的耶！安妮亞成功入手啦」、「實測了間諜家家酒的版本，真的沒有錯！好開心拿到安妮亞」、「皮卡丘入手了！謝謝分享超讚的」。
事實上，專門開箱超商、日本等各種美食的IG帳號「躺躺小吃貨日記」，日前也有分享該泡澡球破解的方法，自己還買了5顆來測試，結果命中率是100%，「躺躺小吃貨日記」也表示「趕快傳給你手氣很差的朋友們！不過有些泡澡球玩具袋子上沒有編號，就不適合這種用法唷，因為號碼算出來也不知道公仔哪個XD」。
@akagd666都市傳說的方法實測有用！ 家人們趕緊衝 直接選擇自己想要的東西吧😍😍😍 #泡澡球 #泡澡球破解
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