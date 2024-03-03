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驚蟄「3生肖」財運爆發了！春雷喚醒萬物　4種生肖記得「打小人」

▲龍年第三個節氣「驚蟄」，將在3月5日正式報到，「驚蟄」顧名思義就是上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠，象徵春天的開端。（示意圖／取自Pexels）
▲龍年第三個節氣「驚蟄」，將在3月5日正式報到，「驚蟄」顧名思義就是上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠，象徵春天的開端。（示意圖／取自Pexels）

記者潘毅／綜合報導

龍年第三個節氣「驚蟄」，將在3月5日正式報到，「驚蟄」顧名思義就是上天以打雷方式驚醒蟄居萬物的冬眠，象徵春天的開端。對此，清水孟國際塔羅的小孟老師也點名，將有三生肖人驚蟄後財運非常旺，但同時也有6種人會遭「小人纏身」，解決方法也曝光了。

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▲7天春節連假就要結束，小孟老師分享，有5生肖開工後財運會旺整年。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲清水孟國際塔羅的小孟老師也點名，將有三生肖人驚蟄後財運非常旺。（示意圖／記者徐銘穗攝）
「驚蟄」帶財來！3生肖正偏財旺翻
🐶第三名：屬狗
屬狗不論是正偏財，都會提升很多。只要事業上好好的積極努力，業績獎金或紅利，都能夠有機會獲得；小孟老師表示，若有閒錢，也不妨去小試個手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸。

🐵第二名：屬猴
屬猴驚蟄好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入；而想要偏財的人，可以刮一下刮刮樂，說不定會中到不錯的獎項。

🐏第一名：屬羊
屬羊的人天生就敢衝敢拚，對於困難與挑戰，整個人更加有自信與勇敢，處理事情不只有自己的主張，也能照自己的想法進行。你的熱情與信念，更顯得有領導者的魅力，能帶來財務上的收益，也更加的說服力，能使別人為你辦事，或引來貴人相助。

▲用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人，若無小人名字寫下眾小人再用鞋子打。（示意圖／取自Pexels）
▲用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人，若無小人名字寫下眾小人再用鞋子打。（示意圖／取自Pexels）
「驚蟄」4生肖犯小人！3/5記得打小人
🐶屬狗：購物小人
當你到百貨公司或者賣場消費時，容易被專櫃小姐洗腦，而使你衝動消費，當你買完之後才發現原來還有別的地方賣得更便宜，使你後悔莫及。還有一種狀況是當你買完之後才發現周遭有人跟你到同一個專櫃購買但他卻打7折，你卻連折扣都沒有。所以小孟老師建議你當你要消費時一定要比價再比價。

🐴屬馬：投資理財小人
想要投資容易遇見投資小人，這個小人會把一棟漏水的房子講的事黃金屋，也會將不好賣的基金講得非常高檔。若你對投資不在行一定要詢問專業人士，否則當心賠了夫人又折兵。

🐮屬牛：八卦是非小人
2024千萬要小心不要當太多真心話或者妳討厭誰的話告訴你的朋友，你的朋友將會斷章取義將你說的事情再告訴別人，使你人際關係受損，若你過去就已經說了現在請你在房間床頭上擺個白色小貝殼就能化解。

🐲屬龍：年長小人
2024在工作及朋友關係代表上司或者年紀大的長輩，最近遇見這些人要多些讚美，你若有得罪他們千萬要賠罪，不可以講話太直太尖銳，不然容易遭這些人陷害。還要記得若有年長者向你借錢你千萬不可借，否則你將血本無歸。

「驚蟄」打小人方法
用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人，若無小人名字寫下眾小人再用鞋子打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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