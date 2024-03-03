T1／「阿巴西還是2線球星」！中信主帥李逸驊：得學習用腦打球
以阿巴西為首的中華隊新世代的球員們準備好接班了嗎？對此「光哥」李逸驊表示「火候還不夠」。在今（3）日新北中信特攻擊敗台啤永豐雲豹的比賽中，中信特攻贏得驚險，最終以95:90勝出，賽後中信特攻主帥李逸驊直言：「中信特攻隊伍裡只有林韋翰、曾文鼎算是一線球星，阿巴西等人都還算二線」，提點年輕球員得在心態上更穩健、得用腦袋打球才能有所進化。
記者黃建霖/新北報導
李逸驊談到今天球隊的狀況，點出連兩場比賽都有到最後時刻被對手追上的情況，球員戰術執行力不確實。也透露阿巴西雖然今年狀況回升、進入比賽蠻快的，但心態上還是不夠沉穩，「我們的控球要執行好戰術，不然他（阿巴西）拿不到球，當他拿不到球又會開始著急。」
賽後李逸驊還表示，在中信特攻內部，「只有曾文鼎和林韋翰算是一線球星，阿巴西、謝亞軒、黃泓瀚都還屬於二線，缺乏領導能力，必須要用腦打球，才能在國際賽上打出競爭力。」
阿巴西稱自己今天還是有些感冒的情況，前一場因為太久沒比賽了，需要一些時間調整，「今天開賽就是把速度打出來，後來有些慢慢進入狀況，我賽前熱身有盡量把自己熱開。」
今年三月初，阿巴西馬上又要進入「齋戒月」，屆時他在飲食上需要更注意，才能維持水準。在經過第一年的教訓後，中信特攻去年開始特別注重這方面的照顧，他上一季在齋戒調整上已無問題，最終也順利拿下年度MVP。