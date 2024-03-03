歐陽娣娣晉級哭了！自爆「家人一開始反對」淚灑舞台：我過得很好

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽後，歐陽娣娣終於潰堤，哽咽地吐出心聲，「這是我人生中第一次因為我自己接受到大家的肯定，不是因為我是誰的女兒、誰的妹妹，我只是我自己，歐陽娣娣。」狠撕外界對她「靠爸靠姊」的標籤。
她坦言，其實家人們一開始是反對她來參加的，「因為我是家裡最小的小孩，他們特別寵愛我，怕我受到傷害，但後來他們還是選擇支持我、尊重我的決定，讓我來到這裡，我也沒後悔做下這個決定，讓我學習到了很多東西。」
最後歐陽娣娣忍著淚與情緒向家人們喊話，「我想跟他們說，我在這裡過得很好...我很想他們，請他們放心。」節目內容播出後，立刻登上微博熱搜，也一改網友對她的觀感，「期待妹妹更多表現啊！」、「期待二次公演的舞台」、「女孩相當有自信，棒棒的！」
事實上，自從歐陽娣娣宣布參加《創造營亞洲》後就不斷被網友們狠酸是靠著兩位姊姊紅的，更有人批評，「超喜歡妳姊姊，就是不太喜歡妳！」不過，歐陽娜娜看到妹妹被酸後也立刻作出反擊，「她姊姊很喜歡她！」還跟著大姊歐陽妮妮一同在社群為妹妹打氣拉票，展現姊妹之間的好感情。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道