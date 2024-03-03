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歐陽娣娣晉級哭了！自爆「家人一開始反對」淚灑舞台：我過得很好

▲歐陽娣娣成功挺過第一輪淘汰賽晉級，不禁哽咽表示，其實家人一開始是反對她來參加的，「我在這裡過得很好，請你們放心！」（圖／微博）
▲歐陽娣娣成功挺過第一輪淘汰賽晉級，不禁哽咽表示，其實家人一開始是反對她來參加的，「我在這裡過得很好，請你們放心！」（圖／微博）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星歐陽妮妮、歐陽娜娜的妹妹歐陽娣娣，才19歲就跟隨著姊姊們的步伐進軍演藝圈，近期更參加大型選秀節目《創造營亞洲》引發外界關注，雖然過程中不斷遭受外界酸言酸語，但她非常爭氣，以第4名的成績挺過首輪淘汰賽，歐陽娣娣更一度哽咽地喊話家人，「我在這裡過得很好，請他們放心！」更脫口爆料，其實家人一開始是反對她的。

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《創造營亞洲》昨（2）日進行第一輪淘汰賽，從原有的69名學員（1人已退賽）選出39人晉級。其中最受關注的歐陽娣娣相當爭氣，從原本的第8名一口氣晉升到第4名，在9人成團的保障名單內。

▲歐陽娣娣坦言，家人們包含爸爸、兩位姊姊一開始都是反對她來參加選秀節目。（圖／微博）
▲歐陽娣娣坦言，家人們包含爸爸、兩位姊姊一開始都是反對她來參加選秀節目。（圖／微博）
賽後，歐陽娣娣終於潰堤，哽咽地吐出心聲，「這是我人生中第一次因為我自己接受到大家的肯定，不是因為我是誰的女兒、誰的妹妹，我只是我自己，歐陽娣娣。」狠撕外界對她「靠爸靠姊」的標籤。

她坦言，其實家人們一開始是反對她來參加的，「因為我是家裡最小的小孩，他們特別寵愛我，怕我受到傷害，但後來他們還是選擇支持我、尊重我的決定，讓我來到這裡，我也沒後悔做下這個決定，讓我學習到了很多東西。」

▲歐陽娣娣仍感謝家人們選擇支持她、尊重她的決定。（圖／微博）
▲歐陽娣娣仍感謝家人們選擇支持她、尊重她的決定。（圖／微博）
最後歐陽娣娣忍著淚與情緒向家人們喊話，「我想跟他們說，我在這裡過得很好...我很想他們，請他們放心。」節目內容播出後，立刻登上微博熱搜，也一改網友對她的觀感，「期待妹妹更多表現啊！」、「期待二次公演的舞台」、「女孩相當有自信，棒棒的！」

事實上，自從歐陽娣娣宣布參加《創造營亞洲》後就不斷被網友們狠酸是靠著兩位姊姊紅的，更有人批評，「超喜歡妳姊姊，就是不太喜歡妳！」不過，歐陽娜娜看到妹妹被酸後也立刻作出反擊，「她姊姊很喜歡她！」還跟著大姊歐陽妮妮一同在社群為妹妹打氣拉票，展現姊妹之間的好感情。

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