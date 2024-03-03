飼主養貓1招「不用貓砂盆」！牠蹲馬桶：我真聰明　貓奴笑不出來

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貼文曝光後，都獲得極大關注，不少人直呼「這貓貓太聰明了吧」、「這應該很難訓練吧？貓咪應該還是習慣貓砂才對」、「貓貓：沒看過貓上廁所嗎？我好聰明的」、「為何會自己去上廁所啊....這要怎麼訓練」；不過也有人表示「貓咪還是用貓砂比較好喔！這有助於你觀察你的貓咪是否生病或者身體不適」、「還是習慣用貓砂盆，馬桶不太符合貓咪的天性」。
事實上，專賣養貓用品的品牌「bosscat貓老闆」就曾在官網聊到此事，表示「在人類的想像中，如果貓咪會使用馬桶，那就可以省下很多麻煩事，像是再也不用天天鏟砂、清理貓砂盆，沒有了貓砂盆，家中就再也沒有異味的來源，但這都只是方便我們人類的想像，其實貓咪來說，馬桶並沒有比貓砂盆還要好喔！」
貓老闆提到重點：「貓砂盆可以說是貓咪健康觀察的重點，如果你家的貓咪排泄物都直接進入馬桶，你將很難從貓咪的排泄物觀察出牠的健康狀況，貓咪又不會說人話，當牠真的不舒服的時候，這時很可能錯失疾病徵兆，損失治療的最佳時間！」
貓老闆說：「對貓來說，埋沙、挖沙就是牠的天性，就像某種神聖的儀式，只有上完廁所在貓砂盆裡愉快地埋砂，才能讓貓咪獲得儀式完成的滿足感！另外就是貓砂盆的位置通常都會擺在貓咪滿意的位置，對於老貓、小貓來說，有高度的貓砂盆都可能讓他們進出有小困難，何況是高度較高的馬桶，當貓咪身體不適時，很可能會開始因為忍不住在地上排泄，或體力不支掉進馬桶，這都要特別注意！建議養貓還是要使用貓砂盆比較好。」
@mr.cattttttt#recordcatdaily#mylittlekitty Self-disciplined little cutie
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