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管碧玲為金門撞船事件對槓在野黨立委　今內政委員會上演遍地烽火

▲海委會主委管碧玲將赴立院內政委員會專案報告。（圖／記者陳明中攝，2024.02.27）
▲海委會主委管碧玲將赴立院內政委員會專案報告。（圖／記者陳明中攝，2024.02.27）

記者邱新博／台北報導

中國籍漁船上月在金廈海域翻覆造成2死，在海巡署多日斡旋後兩岸仍未達成共識。立法院內政委員會今（3）由無黨籍立委高金素梅輪值召委，排定由海委會主委管碧玲赴立院專案報告，但管碧玲不滿會議名稱為「撞船案」，擅自修改會議名稱，引發藍、白等在野黨立委群起激憤。藍綠黨團都甲級動員應戰。

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內政委員會今邀請管碧玲專案報告，但管碧玲不接受排定名稱，將報告自行修改為「取締大陸籍快艇事故案」，引發在野黨批評。

國民黨團書記長洪孟楷3日表示，若管碧玲真的認為名稱不妥，應該第一時間向召委溝通，但管碧玲卻是在臉書開嗆，這樣的行為在印象中是前所未聞，行政部門擅自更改立法院專案報告標題，根本是嚴重藐視國會。他要求管碧玲為不尊重立法權的行為，向全民道歉。

洪孟楷說，今天國民黨團甲級動員、黨團大會也會做出最後討論提案方向，但不會中計，絕對要求管碧玲好好上備詢台向國人說明清楚。另外，藍委許宇甄昨預告將對管提出譴責案，要求道歉、下台。

民進黨團書記長吳思瑤3日也說，民進黨已經下令甲級動員，吳思瑤說，民進黨團尊重高金素梅的排案權，專案報告的命題文字，是否帶有預設立場、先入為主的價值判斷，可以討論也值得商榷，但希望不要杯葛議事進行的藉口與理由，而民進黨團將會甲動要求立委全力備戰、專業問政，力挺國家執法

民眾黨團總召黃國昌3日稱，原訂的會議名稱已相對中性，管碧玲糾結於名稱、意圖轉移焦點、民進黨黨團想藉此護航規避報告，並不可取。民眾黨團認為，實質開會讓立委質詢問官員、釐清事實，遠比在會議名稱上作文章重要。呼籲各黨團理性問政監督，共同捍衛我國主權、保障漁民權益。

另外，國民黨團今天在黨團大會中，除了討論內政委員會的議事攻防之外，也將通過黨版的國會改革法案，將「藐視國會排入法案」。

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