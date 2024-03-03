大馬女神林明禎帳戶凍結飛奔台灣！甜曝感情現況：我會牽手公開
陳詠燊執導香港喜劇片《飯戲攻心2》，大馬女神、真人版娜美林明禎主演該片，今（3）日跨海與台灣媒體連線訪問，4天前再度確診新冠肺炎的她，整整發燒了2天，甚至連續高燒長達24小時！另外，林明禎還透露，年初悄悄來台的原因，是因為「銀行帳戶遭凍結」：「要申請很多東西，還要開通一些東西，但我的帳戶現在就變成只能領錢、存錢很麻煩！」
記者黃雅琪／台北－香港連線報導
林明禎在片中扮演來自台灣的「可愛網紅」，坦言要當台灣KOL很有壓力：「我覺得我要向台灣女生學習，因為台灣的女生很溫柔，但我講話很粗獷！」她說台灣女生說話、舉動很多時候都讓人很融化，但真的很難詮釋：「（裝可愛）我有一點尷尬的話就會更尷尬，我想了很久要怎麼做。」
林明禎在片中籌備了3場婚禮，坦言經歷這次拍攝對夢幻婚禮有些幻滅：「我原本幻想自己的婚禮在戶外，天氣很好！」現在的林明禎認為，只要兩個人有達成共識就好：「婚姻不是為了婚禮，婚禮對我來說也不是太重要，一起去結婚旅行會是我想要的。」
林明禎說目前還沒有對象，有好消息會告訴大家：「我有好消息會跟大家說，我會牽手公開的！但我現在工作真的很忙，身體狀況不好、一直生病，我沒工作時很享受自己的『Me Time』！」曾在台灣演藝圈發展的她，也透露之後會來台灣做專輯，很懷念熟悉的地方。
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