回暖2天再跌破10度！全台「最濕冷時段」出爐　一圖秒懂一週天氣

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氣象署說明，週一環境轉南風，氣溫持續回升，北部來到攝氏25至27度、中南部攝氏27至30度，各地為多雲到晴，僅東部及東南部有零星短暫陣雨；週二氣溫進一步往上，北東高溫攝氏30度，中南部則是有機會上升至攝氏32度，體感有如夏天。
🟡週三（3/6）：鋒面來襲全台有雨
氣象署表示，週三將有鋒面通過及大陸冷氣團南下，下半天起北部、東半部轉為有短暫陣雨，其它地區也可能有零星陣雨，北台灣下半天起氣溫將明顯下降，整體來說由北而南氣溫漸降，週三一整天都是降溫的過程。
🟡週四、週五（3/7至3/8）：冷氣團南下跌破10度
週四開始冷氣團正式影響，北部及東北部全天寒冷，整日氣溫僅在攝氏12至14度徘徊，且水氣持續偏多，體感非常濕冷，週四至週五清晨，全台大致低溫分佈上，北部、宜蘭、金門攝氏10至12度，中部、花蓮攝氏13至14度，南部、台東、澎湖攝氏約14至16度，馬祖攝氏9度，其中週五水氣稍減，僅剩北東及中南部偶有雨勢。
🟡週六、下週日（3/9至3/10）：短暫回暖再迎冷空氣
週六冷氣團減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨，其它地區為多雲，下週日至下週二（3/12）將有另一波冷空氣影響，天氣將再度轉涼，且水氣偏多，北部、東半部有短暫雨，中南部不排除有零星短暫雨，後期天氣預報不確定性較高，氣象署會持續掌握。