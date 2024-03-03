小S股神公公逝世！王偉忠不捨發聲 洩近況：最近她很忙
藝人小S投資股票致富的醫師公公許慶祥，被譽為「台灣巴菲特」，日前因心肌梗塞離世，享壽86歲。小S的恩師製作人王偉忠今（3）日出席舞台劇《一村喜事》謝幕記者會，被問到小S私底下心情，他說：「那天她有打電話給我，留簡訊給我，跟我講家裡的事情，我就保持關心這樣。」明日小S公公設靈，王偉忠也表示這兩天會去看看她，「最近她很忙。」
記者羅凌筠／台北報導
王偉忠將眷村子女辦婚禮的文化融進《一村喜事》，舞台劇現場直接架蒸籠、結綵球，讓觀眾沉浸式體驗「辦桌」儀式，王偉忠提到最終場的特色就是他會巡桌敬酒，他笑說：「這個真正的村長要上去跟大家喝酒啊，每桌去敬酒。」是否已經準備好不醉不歸？海量的他說：「我幾乎沒有喝醉過，我愛喝，但不愛喝醉酒。」
王偉忠大女兒王羚嫁給美國第4大豪門家族Cargill-MacMillan，他回憶升格岳父的心情：「嫁女兒真的很難過，就不知道為什麽，細節反正很微妙，有個儀式是你帶她出來，把那個手要交給男的，就交給我們的女婿，這個過程，我就感覺好像失落了一些什麼東西，划不來一些什麼東西，哈哈哈，然後有一點點捨不得，但是又不能講，男人要裝得很大方，不到強顔歡笑那個地步，那個表情就很複雜，其實翁婿問題不大，只要你對我女兒好，什麼都可以。」
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