「撞船」吞不下去！綠委預告：明必堅持立場、絕不讓吳三桂得逞！
針對陸籍快艇拒檢翻覆釀2死，對此立法院內政委員會召委高金素梅排定明日進行「金門撞船案」專案報告，海委會主委管碧玲不滿報告名稱抗議。對此民進黨立委林俊憲今（3）日痛批，包藏禍心的題目，能吞下去？若召委堅持用「撞船」當題目，民進黨團堅決不接受，更預告明天必定會堅持政府立場，將此事件定調為海巡執法事件，「絕不讓這群護航三無的吳三桂得逞！」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，明天內政委員會要針對金門海巡執法事故進行報告，但是召委高金素梅堅持要用「撞船」兩個字當題目，民進黨團是堅決不接受。有人可能好奇，兩個字有差別這麼大嗎？「很抱歉，真的有。」因為在國會設定這個題目，將焦點放在「撞船」而不是定調為執法事故，等於官方定調中國的主張是正確的，至於高金素梅此舉究竟有什麼意圖？看看談判情況就知道了。
林俊憲解釋，直到今天為止，中方代表還待在金門，雙方經過15輪談判，依然無法取得共識，最大分歧點在哪？就是針對事故的定調。中方堅持要我國承認是「惡意碰撞」，用意就是完全否定海巡執法的主權尊嚴，一但接受，中國後續宣傳一定是從「非法碰撞」否定台灣執法的權力，這麼顯而易見的陷阱，政府絕不可能去踩。
林俊憲說，但就是這麼巧，就在雙方因「碰撞」兩個字陷入談判僵局時，高金素梅馬上跳出來，濫用國會的高度，想要直接將事件定調為「撞船」，完全附和中國的論調。原來這就是國民黨副主席夏立言跑去中國說會好好「監督政府」的意思，直接從內部瓦解台灣的主權尊嚴，比從外部攻破簡單多了。
最後林俊憲表示，明天一定會堅持政府的立場，堅持定調為海巡執法事件，「絕不讓這群護航三無的吳三桂得逞！」