T1／卡森斯「高機率」回歸台籃！書總確認：雲豹還將再簽一名洋將
T1台啤雲豹洋將「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）「高機率」將重返台灣籃壇，根據台啤雲豹營運長顏行書的說法，卡森斯很有意願回歸，他若確定重新加入球隊，將會待到球季結束。另外，雲豹隊也打算再簽一名3-4號位的洋將，應付接下來的賽程。
記者黃建霖/新北報導
卡森斯在此前曾和雲豹簽下4場比賽的短約，年前離開球隊，他和球隊配合的效果不錯，外界也都在關注他是否有機會再次重返舞台。而根據顏行書的說法，卡森斯高機率會返台，同時雲豹會再簽下一名洋將。
「卡森斯的名額一直都沒有註銷，我們這一段期間也比較辛苦，洋將都是3人在輪換。」顏行書表示，目前應該會在簽下一名3、4號位的外籍球員，擅長切入和保護籃框，應該下個禮拜就有好消息。
該名洋將人選抵達後，屆時雲豹將會視團隊的情況，決定在大限前要留下誰，而卡森斯若是最終確定要重返雲豹，那他就將待到球季結束，不會再像之前一樣季中離隊。
顏行書說，「卡森斯若回歸，應該會參與球隊的最後幾場例行賽，然後是季後賽。」至於目前談判的情況，顏行書稱卡森斯現在已明確表明不回NBA了，他也很有意願再回來打球，雙方主要就差在合約細節上。