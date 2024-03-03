讀賣巨人交流賽／樂天小將舒治浩投147km火球飆K、送雙殺逼和巨人
讀賣巨人以4：1擊敗中信兄弟後，今（3）日和樂天桃猿上演投手戰，鏖戰到九局下依然是0：0平手，樂天派出小將舒治浩上場關門，雖然面對首打者泉口友汰投出保送，但期間飆出147公里火球，後續5球三振歐可耶瑠偉，並讓巨人最後打成高飛雙殺打，成功幫助樂天逼和巨人。
記者林之越/台北報導
9局下關鍵局面，樂天派出19歲小將舒治浩關門，舒治浩甫登板就投出144、144、146公里的速球，第四球更是飆到全場最速的147公里，可惜控球不佳最後被巨人泉口友汰選到保送，站上一壘。
面對第二名打者歐可耶瑠偉，舒治浩穩住陣腳，在一好兩壞的局面下，接連塞入2顆引誘的變化球，製造速差吸引打者出棒，賞了歐可耶瑠偉一張老K。
巨人最後打席派上今日替補的主戰捕手大城卓三，似乎並未打算放棄比賽，他鎖定舒治浩投出的第一球揮擊，是顆距離相當深遠的中外野高飛球，但最終遭到接殺，奔向二壘的泉口友汰回壘不及形成雙殺，舒治浩成功守住最後一個半局，兩隊和局作收。
舒治浩是樂天在2022年第八輪選進的投手，在2023年共為樂天桃猿出賽5場，只投2.2局被敲1支安打就是全壘打，吞下3分自責失分。
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