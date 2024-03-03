讀賣巨人交流賽／台北大巨蛋漏水、動線遭批評 遠雄致歉稱已改善
台北大巨蛋近日舉行的「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，兩天賽事一共吸引6萬8780位球迷進場，但（3/2）首戰卻爆天花板漏水，還有進、退場動線等問題，遠雄集團副總經理楊舜欽針對缺失做出說明，承認共有3處漏水點，並表示已針對這一問題進行了改善。
記者路皓惟/台北報導
楊舜欽指出，這些漏水點與先前亞錦賽期間的情況有所不同，位置分布在外野及內外野交界處，「漏水狀況今日已經改善，主要是在管線接頭有漏水狀況，約有10名球迷受到影響，雖然比例不多，但只要球迷受影響，遠雄深感抱歉。」並為受影響的球迷提供了換座位等補償措施。
至於大巨蛋進、退場動線問題也遭受批評，楊舜欽表示：「今天已經針對上下樓比例做調整，賽前、開賽後都有做調整，希望可以更快消化人潮。」
除了漏水、動線問題，昨日手扶梯一度超載停止運作，導致進場的球迷朋友只能徒步上樓。同時，排在後方準備上樓的球迷也形成大型人龍，堵住了當樓層行走的動線，現場球迷幾乎動彈不得，而今天一樓往二樓的手扶梯更直接不給使用，讓球迷自行走樓梯，大巨蛋還有不少進步空間。
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