PLG／周儀翔飆進絕殺三分！盧峻翔賽後自曝想哭：以為戰犯會是我
桃園璞園領航猿今（3）日在主場桃園巨蛋迎戰富邦勇士，雙方整場比賽打得膠著，末節剩下1秒50時領航猿落後1分，周儀翔投進壓哨3分，率隊以94:92逆轉收下4連勝。領航猿主帥總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後透露：「先前儀翔在練習時就跟我討論，希望有機會完成最後一擊。這場比賽他做到了！」
記者黃建霖/綜合報導
本場比賽讀秒階段雙方犯規，且對手被吹違反運動道德犯規，盧峻翔把握住2罰，對手補籃後僅剩1秒50的時間，領航猿仍1分落後，此時周儀翔投進壓哨3分球，助隊逆轉收下本場比賽勝利。
此役攻下全隊最高24分、並送出6次助攻的盧峻翔，賽後想起這場比賽的經歷，笑著說：「我其實蠻想哭的！因為我以為戰犯會是我。幸好只是讓比賽變得更精彩！」
卡米諾斯賽後分享說道：「3周前在一次練習，儀翔就有跟我說，想要試著處理最後一擊的進攻，在這場比賽他也做到了！」卡總表示，很開心看到周儀翔的回歸，雖然他在帳面上的數據不一定是全隊最佳的球員，「只要有他在場上，我們的節奏就會很流暢，而且他的效率值一直都很好，他對我們來說是非常正面的。」
周儀翔賽後表示：「最後一波進攻教練就是交給我跟峻翔處理，剛好我這裡有空擋，我也沒想太多就出手。」談到本場比賽，他表示：「這2場比賽都蠻像的，今天比數也非常接近，不過我們不像昨天這麼急躁。」