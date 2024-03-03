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民調分析：川普鐵粉不動搖、拜登難保黨內票倉　僅1類人有利拜登

▲美國2024總統大選將於11月登場，相關民調結果也陸續開始公佈。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國2024總統大選將於11月登場，相關民調結果也陸續開始公佈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國今年11月即將迎來總統大選，《紐約時報》報導指出，從全國選民調查結果來看，美國選民對於現任總統拜登的不滿意程度已經高出紐時民調的紀錄，達到47％；分析認為，現階段有利於拜登的只有既不滿意他，同時也不願支持川普的「雙重厭惡選民」有機會在最後關鍵將選票投給這位民主黨總統候選人。

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美國總統大選即將迎來激烈的「超級星期二」，這將會是初選階段決定2黨總統候選人提名的重要一役，各家媒體與民調單位也陸續公布了相關數據。根據《紐約時報》（New York Times）報導，一份來自紐時謝納學院（New York Times/Siena College）民調顯示，如果現在立刻投票，將有48%的選民會選擇川普，領先會投給拜登的43%選民。

這份民調結果顯示，拜登現在的施政不滿意程度已經高達47％，這創下其任內調查紀錄，其中認為「美國是否往正確方向走」的比例當中，有65％並不這麼認為，而如此認為的選民又有63%表示會投給川普。

分析稱，這顯示有許多不利於拜登的因素逐漸浮現，例如沒有大學學歷的有色人種勞動階級選民，在2020年選戰時拜登囊括了72％這類選民的支持，高出川普將近50％，如今拜登僅掌握了些微優勢以47％的支持程度，略高於川普的41％。

與此同時，傳統民主黨票倉如女性、有色人種選民，如今也不全然願意支持拜登。調查顯示，有高達97％先前投給川普的選民表示今年仍舊會投給川普，但只有83％先前投給拜登的選民願意今年再投給他，有10％選民稱將會「轉投川普」；分析稱這顯示拜登未能凝聚黨內意志，尤其在女性選民方面過去幾乎是受到強烈支持的拜登，如今低迷的支持率幾乎和川普相差不多，而男性選民則更多願意支持川普。

民調中對拜登不利結果包括，無大學學歷的有色人種勞動階級選民優勢正在衰退，2020年拜登囊括72％這類民的支持，多出川普將近50個百分點，不過民調顯示，如今拜登僅掌握些微優勢，支持率為47％對41％。

報導稱，選民當中唯一有利拜登的族群是那些對於川普和拜登都沒有強烈支持感的「雙重厭惡選民」，他們對於拜登和川普的支持比例僅分別有38%和44%，而不支持他們的比例則分別為38%和45%，而按過去大選經驗來看，這個族群的選民最後「較不討厭者」往往能脫穎而出成為贏家。

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