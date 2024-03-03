大巨蛋2大地雷！中職熱身賽前改善 遠雄：不允許球員因場地受傷
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」於3月2日、3日一連兩天在台北大巨蛋進行，中信兄弟隊長王威晨與投手教練王建民都針對大巨蛋場地給出建議，尤其是壘間紅土區的高低落差大，以及投手丘兩側過斜問題，遠雄集團副總經理楊舜欽表示會參考意見並改善，希望在中職熱身賽之前調整到大家都接受的程度。
記者路皓惟/台北報導
王威晨指出，壘包間的紅土區與人工草皮之間的高低落差較大，王建民則提到，投手丘兩側過斜、後半段過短，可能對進行雙殺守備時造成踩空的危險。
針對投手丘的問題，楊舜欽指出，亞錦賽後已對投手丘進行多次調整，雖然仍可能有人不滿意，但根據巨人隊的回饋，調整後的影響不大。
楊舜欽表示：「遠雄方面會以大多數人能接受的方向進行調整，並在比賽後蒐集三隊的回饋再做修正，確保不會有球員因場地因素而受傷。」
關於是否會在中華職棒（CPBL）的熱身賽和例行賽前進行場地調整，楊舜欽表示，屆時中職聯盟也會來場勘，遠雄會根據每個單位的需求進行最適合的場地調整，致力於讓場地達到所有人都可以接受的程度。
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