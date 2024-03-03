基隆男衝撞八堵所釀2死！傳民眾想捐款給兇嫌母　里長拒絕理由曝

駁總統府憲兵因壓力大自戕　憲指部：勿傳散不實臆測影響司法調查

▲總統府憲兵自戕，憲兵指揮部呼籲勿做過多臆測。圖為示意圖。（圖／陸軍司令部提供）
▲總統府憲兵自戕，憲兵指揮部呼籲勿做過多臆測。圖為示意圖。（圖／陸軍司令部提供）

記者何哲欣／台北報導

總統府驚傳自戕案件，駐守總統府的憲兵211營的一名20歲古姓上兵，前晚9時36分突朝頭部開槍自戕。有知情人士說，古姓上兵「沒有感情問題，也不可能欠錢」，但疑因業務量過大，壓力過重，選擇走上絕路。對此，憲兵指揮部表示，全案已進入司法調查階段，將全力配合檢方釐清肇因，籲請媒體勿傳散不實臆測，避免影響司法調查，造成家屬二次傷害。

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《記者爆料網》報導，一名知情人士說，憲兵的工作相當繁重，且責任和戰鬥部隊無異，而211營憲兵的勤務量比其他單位更繁雜，211營的三連，近日還被國防部指定為測驗的受測單位，讓本就不多的休息時間再次被壓縮。

憲兵指揮部對此表示，憲兵各部隊訓練及測考，均依年度訓練計畫執行，受測單位由公開抽籤選定，所謂211營「被指定為受測單位」並非事實。

另外，有關「古男業務量過大」等內容，憲兵指揮部強調，全案現已進入司法調查階段，將全力配合檢方釐清肇因。籲請媒體勿傳散不實臆測，避免影響司法調查，造成家屬二次傷害。

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