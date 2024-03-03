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《鹿鼎記2》神龍教主現況曝！林明禎狂讚她「敬業1行為」角色上身

▲電影《鹿鼎記2》中演出神龍教教主的羅蘭，參演新片《飯戲攻心2》與林明禎對戲，她狂讚羅蘭讀腳本時超認真、角色瞬間上身。（圖／微博）
▲電影《鹿鼎記2》中演出神龍教教主的羅蘭，參演新片《飯戲攻心2》與林明禎對戲，她狂讚羅蘭讀腳本時超認真、角色瞬間上身。（圖／微博）

記者黃雅琪／台北－香港連線報導

香港喜劇電影《飯戲攻心2》由陳詠燊執導，張繼聰、鄧麗欣、王菀之以及林明禎主演。被譽為大馬女神、真人版娜美的林明禎今（3）日接受台媒訪問，提及曾演出《鹿鼎記2》神龍教教主的資深演員羅蘭，她直誇前輩讀腳本時會瞬間進入角色狀態，超專業表現如同正式演出般精采。

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▲「真人版娜美」林明禎《飯戲攻心》中狂喊黃子華BB，她經歷3次婚禮籌備嚇壞：「像打仗。」（圖／華映）
▲「真人版娜美」林明禎在《飯戲攻心》中演出台灣網紅。（圖／華映）
▲ 89歲羅蘭曾多次演出《古惑仔》系列電影中陳浩南外婆，她在新片《飯戲攻心2》片場專業讀劇本畫面曝光後，敬業態度被讚網友讚爆。（圖／《飯戲攻心2》劇照）
▲ 89歲羅蘭在新片《飯戲攻心2》片場專業讀劇本畫面曝光後，敬業態度被網友讚爆。（圖／《飯戲攻心2》劇照）
今年89歲的港片「老戲骨」羅蘭，曾演出《古惑仔》陳浩南外婆、《鹿鼎記2神龍教》神龍教教主以及《陰陽路》等經典電影，這回參演喜劇片《飯戲攻心2》對戲新生代演員林明禎，林明禎受訪時提及羅蘭在片場時的表現讚不絕口：「前輩都會拿出100％態度練對白，會瞬間進入狀況！」

「那角色的立體感，已經有一個畫面在眼前！」林明禎形容大家一起坐下來讀腳本的時候，她真的有被前輩專業表現驚豔！不同於過往讀腳本只是唸台詞的情況，資深演員像是謝君豪、羅蘭、米雪，讀腳本時都會視同正式演出，將內在情緒和外部表情精準演繹，林明禎笑說：「我的第一場戲就是和謝君豪演、連續2天，他氣場很強，在他身上有很多收穫，和他們演戲非常開心。」

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