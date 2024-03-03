詹皇從「被人看笑話」到「生涯4萬分」　KD嘆服：感謝有他當門面

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打破質疑 詹皇坦言當年「每個人都等著看笑話」
當年詹皇頂著「天選之子」的名號加入聯盟，雖然他的天賦是肉眼可見，但是許多人仍抱著質疑的態度等著看他失敗。加上James又是高中生跳級加入聯盟，彼時雖已有Kevin Garnett 、Kobe Bryant等先驅，但外界還是有質疑的眼光看向這位新鮮人。
談到18歲就進NBA，James直言：「在我剛進聯盟的時候，每個人都想看我的笑話。」但他一直努力將注意力擺在籃球上，保護好自己的身體，保持正確的心態，所以才能取得這一番成就。
詹皇書寫偉大 KD嘆服：很高興聯盟有他當門面
而一直以來和詹皇並稱瑜亮的KD，也對老對手的驚人成就感到讚嘆，「這太瘋狂了，必須要祝賀LeBron。他持續為每個人設立高標準。他以
39歲的年紀仍對於比賽有如此的熱情讓我折服。他還在繼續努力，這件事本身就已說明了許多。」
「對於此時、此刻全世界的每一個籃球員來說，他做到的事很激勵人心。所以我祝賀他，我不認為他會停下來，他還會做到更多事，繼續為後輩設立極高的標桿，我們感謝在過去20年裡有他作為聯盟門面，為我們樹立了絕佳的榜樣。」KD感性地這樣總結道。
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