高球／最後一洞抓鳥！俞俊安並列第4　有望爭搶高知特菁英賽桂冠

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潘政琮以負9桿暫並列第9 也有機會爭冠
台灣名將潘政琮在這次的高知特菁英賽也發揮不錯，儘管吞了一個雙柏忌，但仍繳出70桿成績，以負9桿暫並列第9名，延續他在上週墨西哥賽事的好表現。韓國球員李京勳也交卡70桿，累計負8桿暫並列11位。
25歲的俞俊安知道如果自己想挑戰領先者並贏得生涯首勝，他的推桿需要在週日變得炙手可熱。儘管他在第三輪18洞中攻上了15個果嶺，但他數度錯失了捉鳥機會。雖然他在第5洞推進長達60呎的推桿抓鳥，但最終還是花了33推。
俞俊安努力練習推桿 希望明天發揮出色
「我今天打得很扎實，但顯然我沒有推進很多推桿。我的擊球真的很好，我只是錯失了很多推桿。」俞俊安說，他在第14洞吞下唯一的柏忌，最後在五桿的第18洞兩推抓鳥。
「我現在會努力練習推桿，希望明天推桿能更好一些。」
在之前兩場比賽打進前十名之後，俞俊安透過怡安揮桿五（Aon Swing 5）的排名取得AT&T 圓石灘職業業餘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am）和創世紀邀請賽（Genesis Invitational）參賽資格，他希望自己也能在下週的簽名賽事——萬事達卡阿諾帕瑪邀請賽（Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard）取得令人垂涎的席位。
「肯定會稍微在意，但絕對不會想太多，只是試著把球打好，但這是我一直在關注的事情，希望明天能有個好結果讓我進入下一週。」俞俊安說道。轉入職業之前，他在亞利桑那州立大學擁有非常出色的業餘生涯。
韓國球員金周亨交卡70桿，暫並列26位。安秉勳和金施佑則分別打出71桿與75桿，排名各跌至並列48與並列63名。
羅瑞在之前兩場賽事都打進前五名，這位愛爾蘭名將尋求繼2015 WGC普利司通邀請賽和2019英國公開賽之後的美巡第三勝。
「儘管今年的桿數相當不錯，但我喜歡打艱難的高爾夫。」羅瑞說。「我喜歡一切都處於危險之中的感覺。當你站上這座高爾夫球場，許多擊球都很有挑戰性。許多是真的很多。因為只要一次糟糕的揮桿，就可能會導致很高的桿數。我覺得我知道該如何打這座球場，我覺得自己已經搞懂了。