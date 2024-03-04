中職開季分析／統一獅拚突圍！強力洋投歸位　關鍵在「外野三鬼」

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今年統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平，則是親自喊話要力拚「突圍」，誓言在新賽季捲土重來，昔日強力洋投勝騎士、羅昂、布雷克皆確定續留，備用洋將也找好凱力士（Jake Kalish）、裴瑞茲（Hector Perez）兩名洋投，這兩名投手過去在小聯盟3A層級，都有過豐富的出賽經驗，實力同樣不容小覷。投手群土投部分，也迎來新同學郭俊麟加入，郭俊麟先發、後援兩相宜的特性，預計也將成為獅隊教練團調度的一枚活棋；打擊端則是端看健康的「外野三鬼」陳傑憲、林安可、蘇智傑能否有高檔演出，若皆能健康打滿整季，獅隊的打擊同樣也具備一定威脅性。
戰力分析：
統一7-ELEVEn獅隊去年成績開高走低，例行賽最終以62勝55敗3和的戰績排名第2，儘管來到了季後挑戰賽，統一握有優勢，卻未能成功闖進台灣大賽舞台，也讓不少統一獅球迷感到失望。在經歷失望的球季之後，新賽季開打前獅隊也痛定思痛，一口氣找好5名洋將，避免再度發生洋將戰力拉緊報的狀況。
去年球季結束後，「餅總」林岳平也因為未能率隊打進總冠軍賽，主動向球團提出辭呈，選擇引咎辭職，但獅隊領隊蘇泰安強調，林岳平執教4年來，帶隊拿到1座總冠軍及3座季冠軍，球團仍希望能夠借重他，在今年秋訓和春訓就先為球隊不足之處做改進，最終林岳平也確定獲慰留，新賽季要繼續率領「猛獅軍團」朝向總冠軍目標邁進。
教練團變動：
Out：陳連宏(原二軍打擊教練，因個人生涯規劃自請離職，轉任富邦二軍基地統籌教練)、吳桀睿（原基地教練，轉隊至樂天，確定轉為正式球員）、凃壯勳（轉任二軍體能暨基地訓練教練）、郭俊佑（轉任二軍打擊教練）
In：高國慶（球員身分卸任，轉任二軍首席教練）、玉木朋孝（職務擴大為一、二軍內野統籌兼跑壘教練）
球員變動：
Out：江承諺（交易轉戰台鋼）、施子謙（擴編選秀轉戰台鋼）、劉志宏（轉戰兄弟）、楊淳弼、方建德、江國謙、蔡錚宇、謝修銓、姚雨翔、吳桀睿（轉戰樂天）、李丞齡（任意引退）、江亮緯、鄭鎧文（轉戰味全）、林焌翰
In：郭俊麟（與台鋼交易）
球評分析：
球評「東哥」黃忠義認為，統一獅今年洋投已經有定案，尤其找回勝騎士，加上新洋投Hector Perez、凱力士都擁有不錯資歷，等羅昂歸隊後，布雷克也是固有班底，獅隊先發人選無虞，重點在打擊。
「要看外野三鬼（蘇智傑、陳傑憲、林安可）的狀況，去年也是有傷兵，林安可主要有傷勢困擾，只有陳傑憲完整打完，這部分需要多注意，若可以克服，獅隊仍大有可為。」黃忠義說。
統一獅隊去年老將陳鏞基表現出色，新秀部分黃勇傳令人期待，加上後防有郭俊麟加入，牛棚也多了一員大將，本土左投林詔恩的表現，出賽數等可以期待。
奪冠機率：60%
本土戰力：
先發投手部分，原先倚賴的重要土投先發「大哥」胡智爲，確定因進行手肘相關清創手術，復原進度無法太快，上半季恐怕趕不上，如今土投先發人選僅確定古林睿煬一名，郭俊麟能否適時頂上，以及老將潘威倫、新秀林詔恩的狀況如何，將會決定誰將扛下5號先發位置。打擊端除了「外野三鬼」陳傑憲、林安可、蘇智傑3人的發揮相當關鍵，老將林益全、陳鏞基、胡金龍等人，能否在賽季中保持健康，對於統一要爭冠至關重要。
洋將戰力：
統一獅誓言在新賽季捲土重來，洋投部分也是早已做好萬全準備，如今洋將戰力相當堅強，去年3名強力洋投勝騎士、羅昂、布雷克新球季確定都續留，備用洋將也找好凱力士（Jake Kalish）、裴瑞茲（Hector Perez）兩名洋投，這兩名投手過去在小聯盟3A層級，都有過豐富的出賽經驗，若是有人有狀況時，凱力士與裴瑞茲預計都能適時頂上，統一再度擦亮昔日「投手帝國」的美名。
X因子:牛棚戰力
統一獅去年賽季例行賽團隊防禦率3.35，是五隊當中表現最亮眼的一隊，同時守備在玉木朋孝教練的帶領之下，守備率也有顯著提升，但獅隊在牛棚部分，主力牛棚投手劉軒荅、邱浩鈞全年分別出賽48、49場，38歲的老將王鏡銘，去年球季也出賽了28場，也導致他們在下半季似乎是受到疲勞影響，投球壓制力不如開季理想，獅隊也必須在新賽季，持續找尋更多牛棚可用之兵，讓主力後援投手不至於過於疲勞。