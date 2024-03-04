中職開季分析／統一獅「新血」郭俊麟 可望紓緩先發、牛棚戰力
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手郭俊麟，去年先是在擴編選秀中轉戰台鋼，隨後年底被台鋼交易，與左投江承諺互換東家，確定正式轉戰統一獅，當時領隊蘇泰安受訪時表示，郭俊麟有符合球隊整體需求，因為球隊比較需要先發、中繼都可以的投手。台鋼提出以郭俊麟來交易後，經過教練團評估，他有符合實力，其實交易就是各取所需，互相了解彼此需求，最後才完成了這筆交易。
記者陳品翔/綜合報導
現年32歲的郭俊麟，生涯是從日職開始發展，2019年離開西武獅之後，返台投入中職，被富邦悍將給選中。郭俊麟過去3個球季在富邦悍將累計出賽40場，拿到5勝14敗、1次中繼成功，防禦率5.05的成績，他自認過去成績並不理想，但來到獅隊後，統一則是相當看好郭俊麟的能力，也讓他擔綱首場日本高知海外交流賽的先發，出戰日本獨立聯盟高知鬥犬。
而新賽季即將到來，統一獅先發土投重要戰力「大哥」胡智爲，因手肘動刀關係，確定無緣趕上開季，甚至有可能上半季也必須關機休養，因此如今郭俊麟也被教練團欽點，成為潛在土投先發之一。
對此郭俊麟則是表示，不論擔任先發還是後援，能夠幫助到球隊才是最重要的，他說到：「我的想法就是，不管要我先發還是中繼，只要我上去就是幫球隊多吃一些局數，減輕隊上投手群的負擔，當然如果可以幫助到球隊贏球，會是更棒的一件事情。」
郭俊麟也在日前（2/28）先發出戰韓職SSG登陸者一軍，主投3局共用59球，被打出7支安打失掉4分，但也飆出4次三振，2局上讓強棒秋信守連揮3次空棒出局，意外成為焦點，賽後秋信守也特地跑去找郭俊麟並稱讚他，對於他的變速球給予高度讚賞。