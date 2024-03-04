獨家／「逢甲林志玲」回鍋啦啦隊加入中信！她曖昧回：請持續關注
前富邦啦啦隊「Fubon Angels」游游，自從離隊後休息了1年，日前宣布加入PLG台籃桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew，掀起球迷熱議。而在昨（3）日P. LEAGUE+台灣職籃聯盟桃園領航猿舉辦「TYP情人之一起去旅行」演唱會的開場表演上，游游也透過舞蹈向大家證明自己是很熱愛表演，非常想回到舞台，不過被問到是否有邀約回鍋職棒啦啦隊，特別是中信兄弟時，游游竟語帶模糊的表示，「要持續關注喔！」
記者詹鎰睿／台北報導
談到為何離開待了4年的前東家？游游向《NOWnews今日新聞》解釋，原來她在這段期間為了交通相當崩潰，住在台中的她每個禮拜就要抽出2、3天到台北排練，有次遇到5連戰就必須扛5天份的行李北上，包含制服、表演道具等等，還得暫時住在隊友家。
結果4年下來無論是時間、體力，都讓游游快要負荷不了，所以才會做出離隊的決定，好讓自己休息充電。不過她坦言，心中還是非常嚮往表演，也剛好收到球團的邀約，「既然有這機會，我一定要把握！」也如她在賽前的表演對白一樣，「堅持下去，追逐夢想！」再加上籃球比賽比較少，便決定加入Pilots Crew的行列。
談到會不會想回歸棒球啦啦隊？游游僅笑說：「有緣的話！」不過被問到最近是否有職棒球團的邀約？游游竟回答不出來，眾人見狀才趕緊開玩笑解圍，「不好說啦！之後你們就知道了！」記者再追問是否為台中知名球隊？游游也打哈哈模糊帶過，語帶曖昧的說「希望大家持續關注。」
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