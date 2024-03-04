林襄「大腿小腿一樣直」！小龍女心璇狂盯背影驚呆：我找不到油脂
啦啦隊女神林襄宣布加入中職味全龍啦啦隊小龍女後備受關注，也讓人好奇春訓練習的成果如何。作為學姐的心璇、寧寧、沛沛也分享了林襄的近況，結果3人異口同聲地說，「她真的超瘦！」會讓人忍不住多看一眼，心璇更不斷強調在林襄身上：「我找不到任何油脂！」
記者詹鎰睿／桃園報導
昨（3）日P. LEAGUE+台灣職籃聯盟桃園領航猿舉辦「TYP情人之一起去旅行」演唱會，邀請Pilots Crew啦啦隊女孩與球星一同唱歌表演。身兼味全龍啦啦隊小龍女的心璇、寧寧、沛沛，在賽後也留下來接受《NOWnews今日新聞》訪問。
今年順利晉升成正式成員的寧寧分享，經過1年半的磨合挫折後，她很榮幸見證總冠軍的歷史性一幕，也很開心能和學姐們一起跳舞，準備迎接二連霸的到來；而才剛加入半年就轉正的沛沛則認為，自己能跳進總冠軍，再加上今年剛好是龍年，是屬於她們的年，直呼：「這一切都太不可思議！」
談到新學妹林襄的加入，心璇、寧寧、沛沛異口同聲地喊說：「她真的超瘦！」寧寧更形容林襄的頭很小，會讓她忍不住多看幾眼，心璇不斷強調在林襄身上，「根本找不到任何油脂，那個腰、那個腹肌...」，沛沛也在一旁表示，「她的大腿跟小腿基本上是一樣直的。」不過心璇透露，林襄本人很好相處，都會和大家聊天，「畢竟才剛加入我們這個大團體，一切還在適應啊！」
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