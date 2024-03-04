UBA／本學年度最經典防守大戰！健行3節三分球30中3仍勝輔大晉級
健行科大第三節只得7分、本季最低、也是唯一個位數，招牌三分球前3節各只進，看似要步上3天前對虎科20投中2的後塵，但仍然險中求勝，健行科大在第四節回神，單節5中5彈無虛發，含劉丞勳、潘偉傑各2，最終60：52力退難纏的預賽第六輔大，拿下大會本季單場兩隊總得分次低的防守大戰。
記者廖聿偉/綜合報導
112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽，健行比預期辛苦5連勝，繼衛冕軍政大率先晉級後，搶下第2張四強門票，也是104學年首戰一級即獲第四起，連9季晉四，含105、107、108學年3度封王。
前3節三分球30投只中3，其中劉丞勳8中3，另7隊友合計22投都摃龜，隊史頭一遭，第三節只拿7分、前3節得35分、全場60分，都是本季健行最低。
本季大會迄今單場兩隊最低總得分，是1月29日預賽臺師57：54力克輔大，合計111分，今天此役合計112分，只多1分，兩役主角都有輔大。
第四節健行三分球5投中5，得以從三節打完35：40落後脫困，終場前36.4秒孫琦森最後2分關門，剛剛「及格」的第60分進帳，確定贏球晉級後，他握拳自我砥礪。
教練劉孟竹說：「前3節盪到谷底，第四節才找到投籃節奏，做對的事，特別是破輔大的區域聯防，加上我們球員耐心、抗壓性都不錯，不怕落後，得以逆轉贏球。」