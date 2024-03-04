周一開工咖啡！全家拿鐵第2杯9元、寄杯限今天　7-11特大美式36元

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📍APP｜限3月4日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜3月6日至4月2日
◾中杯精品美式／拿鐵任2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍APP｜即起至3月6日
◾To b.經典冰巧克力可可2杯130元，6.6折（原價99元、特價65元）
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯140元，7.8折（原價99元、特價70元）
◾熱脆酷摩卡／熱可可歐蕾10杯380元，7折（原價55元、特價38元）
◾蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯380元，6.7折（原價80元、特價53元）
◾香鑽水果茶8杯380元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶9杯380元，7.2折（原價60元、特價43元）
📍APP｜3月6日至3月10日
◾莓好光櫻心凍拿鐵2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾莓好光櫻心凍紅茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾金好運旺龍來鳳梨拿鐵2杯99元，6.3折（原價78元、特價50元）
📍APP｜3月7日至3月11日
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵10杯470元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）