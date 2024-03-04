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周一開工咖啡！全家拿鐵第2杯9元、寄杯限今天　7-11特大美式36元

▲週一開工提神咖啡！全家單品美式第2杯9元優惠；大杯單品拿鐵2杯119元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲週一開工提神咖啡！全家單品美式第2杯9元優惠；大杯單品拿鐵2杯119元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（4）日周一開工先來杯咖啡提神醒腦！全家APP有一日限定的單品美式、單品拿鐵同品項2杯119元優惠，原價110元的單品拿鐵只要加9元再喝一杯；7-11除了門市有精品美式／拿鐵任2杯119元外，還有APP將祭出特大杯美式咖啡36元寄杯優惠。

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🟡全家便利商店

📍APP｜限3月4日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家單品美式、單品拿鐵同品項2杯119元可寄杯。（圖／翻攝自APP）
▲全家單品美式、單品拿鐵同品項2杯119元可寄杯。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至3月5日

◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）
📍門市｜3月6日至4月2日

◾中杯精品美式／拿鐵任2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

📍APP｜即起至3月6日

◾To b.經典冰巧克力可可2杯130元，6.6折（原價99元、特價65元）
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯140元，7.8折（原價99元、特價70元）
◾熱脆酷摩卡／熱可可歐蕾10杯380元，7折（原價55元、特價38元）
◾蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯380元，6.7折（原價80元、特價53元）
◾香鑽水果茶8杯380元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶9杯380元，7.2折（原價60元、特價43元）

📍APP｜3月6日至3月10日
◾莓好光櫻心凍拿鐵2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾莓好光櫻心凍紅茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾金好運旺龍來鳳梨拿鐵2杯99元，6.3折（原價78元、特價50元）

▲7-11莓好光櫻心凍系列飲品限時特價。（圖／7-11提供）
▲7-11莓好光櫻心凍系列飲品限時特價。（圖／7-11提供）
📍APP｜3月7日至3月11日
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵10杯470元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）

▲7-11行動隨時取10杯組合。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取10杯組合，特大杯美式平均36元，相當於6折。（圖／7-11提供）

本周咖啡優惠！7-11「特大杯美式36元」可寄杯　星巴克買一送一

限5天！7-11又狂刷一排「買1送1」　全家雪碧、泡麵、餅乾都半價

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