恐佈情人酒後失控！持刀劃臉害她破相 繩索捆頸脖狠嗆：同歸於盡
去年4月間，屏東一名潘姓男子因酒後失控，涉嫌毆打陳姓同居女友，還持刀劃傷她臉頰，並用繩索捆綁頸部，被檢方依違反家暴法提起公訴。法院一審重判徒刑1年，案件上訴高等法院高雄分院，審酌潘男已與女方和解，並同意戒酒，因此宣告緩刑5年定讞，但必須遠離陳女住處100公尺。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，潘男擔任大貨車司機，去年４月某日清晨5點多，他疑似酒後與陳姓女友起爭執，竟失控徒手攻擊她頭部、臉部及四肢，再持西瓜刀劃傷她左臉頰，甚至以繩子勒住頸部，嗆聲揚言要「同歸於盡」。之後陳女被送往屏東榮民總醫院龍泉分院治療，院方依規定通報，警方獲報後趕抵，將潘男依法移送屏東地檢署，被檢方提起公訴。
法院一審認為，潘男涉案情節重大，又未與陳女和解，判處有期徒刑1年。案件上訴二審，潘男表示已與陳女達成和解，希望能從輕量刑。合議庭審酌雙方已和解，潘男並向陳女賠償5萬元，同時每週戒酒治療，因此刑度維持不變，宣告緩刑5年，全案定讞。
※【NOWnews 今日新聞
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