MLB／張育成傷後首度發聲！左腹斜肌拉傷嚴重 確定無緣開季
台灣旅美好手張育成在休賽季，以附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，加盟美聯東區球隊坦帕灣光芒，但卻在春訓熱身賽第二場比賽時，在一次揮棒後導致左腹斜肌拉傷，至少將休養6至8週，確定無緣趕上開季，張育成也在自己的IG社群媒體中透露，「目前每天只能做的事情就只有治療」，並配上一張自己在復健的照片。
記者張志宇/綜合報導
根據光芒球團與主帥Kevin Cash證實，張育成在經過核磁共振檢測後，經報告認定左腹斜肌拉傷十分嚴重，將缺席剩餘的春訓，估計可能缺陣6至8週的時間。
本季張育成以小聯盟約附帶大聯盟春訓加盟光芒，在熱身賽首戰就掃出全壘打，熱身䈢共出賽２場，總計3打數敲出1安，包括一發全壘打，打擊率為0.333，只能說此次受傷對張育成十分不利，屆時傷癒復出若在小聯盟沒有突出表現，將很難獲得升上大聯盟的機會。
對於張育成春訓的好表現與不幸受傷，光芒主帥Kevin Cash則直言，「相當不走運，一個我們很幸運的選手，來到這裡競爭位置，但卻碰到傷情，張育成是一位真的可以防守的選手，前幾天看起來也真的滿有力量。」
值得一提，張育成上季效力紅襪隊時期，也曾因為左手鉤骨骨折傷勢，缺陣多達2個多月的時間，其中受傷之前張育成手感相當火燙，但傷癒後卻找不太到好手感，最終在去年賽季留下打擊率0.162，17支安打、6轟的成績。
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