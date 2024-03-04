災情持續擴大！蘇丹紅辣椒粉殃及海底撈 薛瑞元赴立院報告
蘇丹紅危機連環爆，近期擴及3家進口商、9批辣椒粉產品，連知名火鍋業者海底撈也中標，且波及範圍持續擴大中。衛福部長薛瑞元今（4）日上午赴立法院衛環委員會進行專報並備質詢，會前接受媒體聯訪表示，近期越來越多業者被發現有使用到相關原料，是衛福部食藥署持續追查所致。
記者林志怡／台北報導
日前地方衛生局於稽查時發現，保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，目前總計4家進口商、9批號的中國辣椒粉產品都被追查發現「有問題」，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害。
薛瑞元今日上午赴立法院衛環委員會，針對食安五環執行情況與蘇丹紅事件處理進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪表示，相關單位持續針對所有辣椒粉展開調查，並非僅限於中國辣椒粉，若檢驗出來含有蘇丹紅的部分，就會繼續往下追查，了解過去有無漏網之魚進入國內市場。
此外，薛瑞元指出，相關警訊出現後，食藥署已經啟動後市場監測，先前也有受理民眾檢舉、進行預警性食安稽查，現在之所以看起來越來越多，是因為食藥署持續追查漏網產品、啟動追蹤系統、了解流向、加以稽查與下架封存所造成。