今天就衝！全家「隱藏優惠」只有5天 拿鐵15元、原味熱狗也15元
還沒領包裹的快衝！全家今（4）日起至3月8日限定，到門市取貨獲得限量三選一優惠券，可選擇「15元喝熱經典拿鐵」、「25元喝熱單品拿鐵」，以及原價35元的「經典原味熱狗15元」任一項優惠，每一個包裹可領取一張，數量有限送，送完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家3月4日起3月8日前，到門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇小杯熱單品拿鐵25元（原價70元）開喝，或者15元喝小杯熱經典拿鐵（原價35元），還有15元吃經典原味熱狗（原價35元）優惠三選一，限量150萬組，每人單筆交易限贈5張，也就是說超過6件包裹建議分開領取。
現在還沒下單別傷心，3月19日起至3月23日還有第二波取件優惠，兩波活動各限量150萬組優惠券，小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存／選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。
此外，7-11響應櫻花季到來，全台21間「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡，自3月6日到4月2日期間歡慶櫻花季，購買不可思議拿鐵系列飲品，皆可免費升級粉紅櫻花拉花；購買不可思議全系列飲品任一杯，還可以49元優惠價加購春夏限定新色品牌皮質杯套 （原價99元／個）。