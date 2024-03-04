獨／讀賣巨人搭最早班機離開台灣！球迷苦等盼到「秋廣優人」簽名
日職讀賣巨人今（4）日前往台北松山機場，搭乘最早班機離開台灣，由於所有球員跟教練團都已經辦好登機手續，因此可以順利快速通關，不少球迷苦等，但最終拿到「秋廣優人」的簽名，他在這次交流賽2安打，2打點，幫助巨人隊在首戰以4:1擊敗中信兄弟，秋廣優人也在比賽後高喊4次「我愛台灣」，希望讓球迷感受到他的心意。
記者吳政紘/綜合報導
讀賣巨人球團這次來台星光閃閃，坂本勇人、長野久義都是一線球星，加上王牌菅野智之、戶鄉翔征也都亮相，誠意十足，巨人軍的相關行政人員也都是前球星，小山雄輝、朝井秀樹等，受到球迷愛戴。
有球迷苦等巨人隊的球星到半夜，甚至等了約5-6小時才看到「本尊」，秋廣優人原本跟隊友一起，之後回來特地幫球迷簽名，展現他的親和力。
此外，打擊教練矢野謙次跟王柏融、陽岱鋼、大谷翔平等都曾同隊，因此收到球迷禮物，球迷也拿出他的球員卡請他簽名。
巨人軍搭乘6時20分的遊覽車從飯店出發，並且在7時20分左右就順利通關，抵達松山機場一路順暢，跟台灣說再見。
資深球迷江雲表示，這次讀賣巨人隊來台，誠意十足，並且比賽也很好看，希望之後還有機會看到他們來台。
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