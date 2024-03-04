全家福袋「買1送1大跳樓」！還加送家庭號鮮奶 　倒數3天停賣下架

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全家「祥龍福袋」於元旦1月1日正式開賣，每袋售價249元，不過由於相較去年調漲49元，讓買氣下降，不少門市都還有庫存，日前有網友爆料，在「全家新莊樹成店」發現全家福袋買1送1，引發暴動。
對此，全家回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，目前福袋官方活動有「APP 3000點+200元」加價購活動，其餘則是單店優惠，且福袋販售只到3月6日23:59止。
證實抽獎序號登錄到3月6日截止後，福袋也會下架停賣，因此各店家也可能在最後幾天推出優惠出清，也想入手的民眾快衝一波，巡田水找優惠福袋！
🟡全家福袋優惠整理
目前除了部分店家有福袋買1送1外；全家遠百店則是祭出買福袋加10元送936ml鮮奶一瓶，也就是合購價259元，以上為單店優惠，需要碰一碰運氣。
全台全家門市統一福袋優惠活動，則有全家「APP 3000點+200元」（限線下支付），至於可否搭單店特殊出清活動，例如加10元送鮮奶，全家官方也解答「這就要看各門市了」。
🟡APP一鍵查詢全台庫存
想要趁最後3天搶購全家龍年福袋，可以點選全家APP內的「地圖趣」→「夯品地圖」→「福袋」內的「2024年全家開運福袋」，就是原價249元的最基本款龍年福袋，可以一鍵秒查各店福袋庫存，不過特殊的單店優惠除了加入店家Line群外，也就只能到場碰碰運氣了。