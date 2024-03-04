雲林最強景點不是劍湖山了！「冠軍擠進834萬人」　遊客改玩這裡

全家福袋「買1送1大跳樓」！還加送家庭號鮮奶 　倒數3天停賣下架

▲全家福袋倒數3天停賣，店家祭出買1送1超殺優惠，庫存一鍵查，還有門市加送大罐鮮奶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家福袋倒數3天停賣，店家祭出買1送1超殺優惠，庫存一鍵查，還有門市加送大罐鮮奶。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家今年春節福袋調漲售價，從往年的200元調漲至249元，讓不少民眾猶豫下不了手，不過年後福袋陸續出清，包括7-11在元宵節前後買1送1出清，全家福袋也祭出最終跳樓價，目前傳出有門市福袋買1送1外，還有門市推出買福袋+10元送936ml鮮奶一瓶，官方證實全家福袋只賣到3月6日23:59止，不過單店優惠大有不同，除了APP可以查門市庫存外，也別忘了確認優惠活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家福袋倒數最後3天
全家「祥龍福袋」於元旦1月1日正式開賣，每袋售價249元，不過由於相較去年調漲49元，讓買氣下降，不少門市都還有庫存，日前有網友爆料，在「全家新莊樹成店」發現全家福袋買1送1，引發暴動。

對此，全家回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，目前福袋官方活動有「APP 3000點+200元」加價購活動，其餘則是單店優惠，且福袋販售只到3月6日23:59止。

證實抽獎序號登錄到3月6日截止後，福袋也會下架停賣，因此各店家也可能在最後幾天推出優惠出清，也想入手的民眾快衝一波，巡田水找優惠福袋！

▲全家福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家龍年福袋實際開箱，倒數三天有門市祭出買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全家福袋優惠整理
目前除了部分店家有福袋買1送1外；全家遠百店則是祭出買福袋加10元送936ml鮮奶一瓶，也就是合購價259元，以上為單店優惠，需要碰一碰運氣。

全台全家門市統一福袋優惠活動，則有全家「APP 3000點+200元」（限線下支付），至於可否搭單店特殊出清活動，例如加10元送鮮奶，全家官方也解答「這就要看各門市了」。

▲全家遠百店推出買福袋加10元，送整罐鮮奶優惠活動。（圖／翻攝自全家LINE群組）
▲全家遠百店推出買福袋加10元，送整罐鮮奶優惠活動。（圖／翻攝自全家LINE群組）
🟡APP一鍵查詢全台庫存

想要趁最後3天搶購全家龍年福袋，可以點選全家APP內的「地圖趣」→「夯品地圖」→「福袋」內的「2024年全家開運福袋」，就是原價249元的最基本款龍年福袋，可以一鍵秒查各店福袋庫存，不過特殊的單店優惠除了加入店家Line群外，也就只能到場碰碰運氣了。

▲全家APP一鍵秒查各店福袋庫存。（圖／翻攝自APP）
▲全家APP一鍵秒查各店福袋庫存。（圖／翻攝自APP）

全家福袋也撐不住了！倒數3天賣不完　門市爆「跳樓買1送1」瘋搶

今天就衝！全家「隱藏優惠」只有5天　拿鐵15元、原味熱狗也15元

周一開工咖啡！全家拿鐵第2杯9元、寄杯限今天　7-11特大美式36元

全家100%抹茶霜淇淋來了！茶味加濃、甜度降低　限時10元搭Pocky

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞