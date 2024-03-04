台中夫妻酒後爆口角！妻13樓墜落、全身多處骨折 驚悚瞬間畫面曝
3日晚間，台中太平區一名41歲李姓女子，酒後與46歲楊姓丈夫發生口角，李女一時氣憤竟爬到頂樓，警消獲報到場，溫情喊話苦勸李女，而李女先是攀坐在13樓雨遮及冷氣機上，之後又企圖向下攀爬，最後不慎墜落4樓透天厝的鐵皮屋頂上，當時附近民眾目睹這一幕都嚇壞，李女全身多處骨折及挫傷，被緊急送醫治療，目前仍在醫院救護中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，李女因酒後與丈夫發生口角，氣得爬上頂樓，台中市消防局獲報，緊急到場苦勸李女近1個小時。而李女帶著酒意，先從頂樓攀坐至13樓雨遮及冷氣機上，之後又企圖向下攀爬，過程中不慎失手，整個人墜落到4樓鐵皮屋頂上，李女因全身多處骨折，目前仍在醫院治療。
對此，警方也呼籲，民眾遇到人生瓶頸時，可透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，亦可利用身邊資源，如親朋好友等訴求協助自己渡過不穩定的情緒。
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