日本漫畫家來台「受困公廁」！崩潰發文求救 27秒影片台人全傻眼
日本網路漫畫家Yashiro Azuki近期來台灣旅遊，他一路分享逛夜市、夾娃娃等趣事，沒想到2日卻發文求救「我不知道怎麼打開廁所鎖」，原來他受困在公廁內，緊張地用中文及日文向網友們求助，同時拍影片展示怎麼樣也打不開的門鎖，許多日本粉絲們也看不懂。所幸最終漫畫家順利脫困，但此事也被轉發到PTT上，引起台灣網友熱議，不少人忍不住笑喊「不好意思，台灣人也不一定幫得上忙。」
記者賴禹妡／綜合報導
網路漫畫家Yashiro Azuki近日來台旅遊，他一路分享旅遊趣事，2日竟是拍片透露自己受困在公廁裡，無論如何嘗試都無法打開門栓，只好在網路上用日文及中文求救。影片曝光後，截至目前累積超過310萬次觀看次數，許多日本粉絲也一頭霧水，事件被轉發到PTT上引起台灣網友熱議。
不少人忍不住笑喊「只是卡住了吧？」、「感覺是角度問題」、「國際笑話+1」、「故障應該可以向外面的人求救」。也有眼尖的網友發現，廁所門上有寫中文標語，向左是關、向右是開，且還特別註明不用轉門把，猜測應該時常有人打不開門。
最終漫畫家終於順利脫困，並搭機前往香港和朋友聚餐，讓網友直呼「這次在台灣被關廁所，可以變成創作的靈感了」。不過除了受困廁所的驚魂記，漫畫家也分享在台灣品嚐牛肉麵、逛夜市等遊記，體驗了道地的台灣文化。