台股早盤大漲270點再登萬九創新高！台積電歷史新天價、AI動起來
美股上週五（1日）四大指數皆收漲，其中輝達、超微股價大漲4到5%，道瓊工業指數與標準普爾都創新高，費城半導體指數也大漲逾4%。台北股市今（4）日開高，早盤大漲270點以上，再度站上萬九，來到19208點，漲幅1.3%。權值王台積電再創新天價，漲26元，來到715元，漲幅3%。其他AI概念股也氣勢如虹，廣達、緯創、英業達、技嘉、緯穎漲幅1到3%。
記者許家禎／台北報導
華爾街看準人工智慧（AI）發展，推升美國科技股價。美股上週五（1日）主要指數皆收漲，其中道瓊工業指數終場上漲90.99點，或0.23%，收在39087.38點；標準普爾500指數上漲40.81點，或0.80%，收在5137.08點；那斯達克指數上漲183.02點，或1.14%，收在16274.94點；費城半導體指數上漲202.664點，或4.29%，收在4929.582點。另外，輝達股價漲4%，市值升破2兆美元，而超微與美超微漲幅也有4到5%以上。
受到美股激勵，台北股市今日開高，早盤大漲270點以上，再度站上萬九，來到19208點，漲幅1.3%。台積電再創新天價，漲26元，來到715元，漲幅3%。AI概念股也氣勢如虹，廣達漲1.5%、緯創漲2.5%、英業達漲逾1%、技嘉漲3%、緯穎漲1%。