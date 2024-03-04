比一廠大1.5倍！台積電熊本二廠佔地面積曝 將派500台籍員工進駐
台積電熊本廠在2月24日正式開幕，日本政府表示，已經拍板補助7320億日圓（約台幣1538億元）來興建熊本二廠。雖然目前尚未透露二廠地點，但現在有消息指出，熊本二廠佔地面積將達到32萬平方公尺，且預計召募1700名員工，其中500人為來自台灣的技術人員。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《熊本新聞》報導，日本政府在2月24日表明，決定要補助台積電7320億日圓興建第二工廠之後，日本經濟產業省也公布台積電第二工廠的建設計畫。據計畫，第二工廠的佔地面積將達到32萬平方公尺，是第一工廠的1.5倍大，約等於7個東京巨蛋的大小。不過還不清楚熊本二廠的具體位置。
熊本二廠預計將會招募1700名員工，其中500人是來自台灣的技術人員。若是加上已經開幕的第一工廠，預計投資額將達到3兆日圓，雇用員工數達3400人。目前第一工廠已有350人是來自台灣。
報導指出，在環境對策上，也將會透過台積電的技術，將對空氣以及河川等環境的影響減至最小。
另外值得注意的是，在台積電熊本一廠入駐後，為設廠地點菊陽町帶來錢潮，不過大量人潮湧入，也為當地的交通帶來重擔，儘管當地政府馬不停蹄的修建巴士站，但道路拓寬工程尚未展開，能否負荷龐大的人潮仍是未知數。