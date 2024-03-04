MLB／大谷翔平熱身賽手感超火燙！道奇教頭：我想他已經準備好了
大谷翔平在今（4）日再次以洛杉磯道奇隊第二棒指定打擊身分，出戰科羅拉多落磯隊。全場3打席皆敲安，貢獻2分打點，熱身賽目前打擊率來到恐怖的7成14，賽後道奇總教練羅伯茨（David Roberts）表示，大谷翔平已經準備好了，他能夠打到任何種類的球，並且都打得很好。
記者林之越/綜合報導
本場是大谷翔平出戰的第3場熱身賽，分別在1局下、3局下敲出安打，並且將隊友送回本壘得分，拿下2分打點。2局下，大谷翔平則是轟出靠近全壘打牆的深遠安打，一路狂奔後形成三壘安打，隨後在3局下道奇換上帶跑，大谷翔平則下場休息。
根據媒體《體育日本》報導指出，道奇教頭David Roberts在受訪時表示：「大谷翔平目前已經準備好了，不管是什麼類型的球種或是在什麼樣的球場，他都可以打得到，而且是很好的打擊狀態。」並且補充稱讚隊上的打線主力，認為他們三人的打擊是無情的，給予道奇隊很多的活力。
道奇隊目前打線主力順序分別為第一棒貝茲（Mookie Betts）、二棒大谷翔平還有第三棒「自由人」弗里曼（Freddie Freeman），外媒將三人組成的陣容稱為「MVP三人組」，在熱身賽也出現多次進攻串連，勢必在開季會成為其餘球隊投手的噩夢。
值得一提的是，結婚後的大谷翔平打擊手感絕佳，在首場熱身賽就開轟，並且累積9打席，現在打擊率高達7成14，他在第二場熱身賽，不但敲安，還有2次保送，今日則是交出3打席3安打的猛打賞表現。
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