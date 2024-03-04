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NBA／慘！Curry三分外線9投0中　金州勇士88:140慘遭塞爾提克打爆

▲Stephen Curry（柯瑞）三分外線熄火，讓勇士隊無力回天。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry（柯瑞）三分外線熄火，讓勇士隊無力回天。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA金州勇士今（4）日面對聯盟龍頭「綠衫軍」塞爾提克，結果勇士隊全隊「當機」當家球星Stephen Curry（柯瑞）三分外線9投0中，加上Klay Thompson只有6分進帳，以及Chris Paul 打了21分鐘只有拿2分，全隊最終以88：140在客場遭綠衫軍血洗。Stephen Curry前一場還拿下25分，沒想到來到東岸波士頓，又陷入低潮。

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此役Jayson Tatum與Jaylen Brown上半場就大爆發，以82:38領先勇士多達44分，勇士隊老早就放棄比賽，Jaylen Brown攻下29分，Tatum27分4籃板，Payton Pritchard19分。Derrick White14分，Sam Hauser12分。

上半場勇士隊以44分落後，這也是塞爾提克隊本賽季第三次贏下50分以上的勝利，創下聯盟紀錄，並將賽季最佳連勝紀錄擴大到11場。

勇士僅3人得分上雙，Lester Quinones貢獻全隊最高17分，Moses Moody進帳11分，Jerome Robinson也貢獻10分。而一哥Stephen Curry單場13投2中，三分9投0中，僅拿4分。

▲NBA金州勇士今（4）日面對聯盟龍頭「綠衫軍」塞爾提克，結果勇士隊全隊「當機」當家球星Stephen Curry（柯瑞）三分外線9投0中，加上Klay Thompson只有6分進帳，以及Chris Paul 打了21分鐘只有拿2分，全隊最終以88：140在客場遭綠衫軍血洗。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA金州勇士今（4）日面對聯盟龍頭「綠衫軍」塞爾提克，結果勇士隊全隊「當機」當家球星Stephen Curry（柯瑞）三分外線9投0中，加上Klay Thompson只有6分進帳，以及Chris Paul 打了21分鐘只有拿2分，全隊最終以88：140在客場遭綠衫軍血洗。（圖／美聯社／達志影像）
勇士隊贏得了近期13 場比賽中的11場，包括他們東岸之旅的前三場，其中包括四天內的三場比賽，以及飛往多倫多暴龍主場，或許可以解釋落敗原因。

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