胡瓜訪問小妹妹「學跆拳道原因」！真相太感人 錄到一半哽咽落淚
綜藝天王胡瓜上好友藍心湄的節目《女人我最大》分享在演藝圈的經歷，和主持節目遇到的人生故事。他分享有次錄外景，與民眾互動，問到一個小妹妹「妳為什麼學跆拳道」，對方已眼眶泛淚，才知道全家5人出遊3人遇難，為了不讓媽媽擔心，她每天都努力練習，胡瓜講到這也哽咽，在鏡頭前頻頻拭淚。
記者薛羽彤／綜合報導
胡瓜近日上《女人我最大》分享多年來演藝經歷，他錄外景節目多年，看盡人生百態，曾訪問一個小妹妹，問她「妳為什麼學跆拳道」，對方卻立刻眼眶泛淚，教練才上來講述，原來媽媽帶著她全家5人坐著車，沒想到出車禍，3個家人走了，她受了重傷，為了讓媽媽不要擔心，她每天都努力練習。胡瓜說：「我現在講我都快哭了……很感人，很多故事很感人」，他情緒湧上心頭，數度哽咽拭淚。
此外，在胡瓜身邊多年的謝忻也分享，胡瓜常常在錄影現場，收到民眾請他錄影片，都是要錄給無法來的爸媽，有些甚至在加護病房、病危的，而胡瓜為了粉絲的願望都會答應。
某次，有一位長輩請兒子轉交信件，因為快要手術希望可以見到胡瓜本人，而手術當天是星期日，胡瓜只有星期四才可以去，他一看時間對不上，心想「會不會拖太久」，當天錄影前，就趕緊與對方視訊說「加油啊」、「祝你手術成功哦」，沒想到手術完對方離世，讓他感嘆很多事情真的不能拖。
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