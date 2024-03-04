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本週天氣像洗三溫暖！今明狂飆32度　週三冷氣團「一天暴跌15度」

▲今明兩天受「高壓迴流」影響，各地晴朗穩定，各地區高溫都會升到攝氏30度以上，但週三將有新一波冷氣團來襲。（圖／記者陳明安攝）
▲今明兩天受「高壓迴流」影響，各地晴朗穩定，各地區高溫都會升到攝氏30度以上，但週三將有新一波冷氣團來襲。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

冷氣團減弱後，今（4）日各地白天持續回溫，除了北台灣高溫可達攝氏28度外，中南部內陸地區甚至有機會飆到攝氏32度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明（5）日氣溫依舊溫暖，週三（3/6）鋒面通過、大陸冷氣團南下，全台各地都有降雨機率，北台灣氣溫甚至將從攝氏30度跌至攝氏15度以下，體感相當濕冷。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天受「高壓迴流」影響，各地晴朗穩定，白天「暖熱如夏」、早晚涼冷，今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏11至28度，中部攝氏12至31度，南部攝氏13至32度，東部攝氏12至31度，明日各地區高溫都會升到攝氏30度以上，南部局部地區最高氣溫更達攝氏35度。

▲本週天氣變化大，前半段溫暖如夏，週三起鋒面、冷氣團再度來臨。（圖／中央氣象署提供）
▲本週天氣變化大，前半段溫暖如夏，週三起鋒面、冷氣團再度來臨。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮提及，週三上午起至週四（3/7），鋒面通過及「大陸冷氣團」南下，冷空氣雖然比上一波弱，但天氣變化仍劇烈，中部以北氣溫驟降且伴隨明顯降雨，南部氣溫略降、局部地區也有零星降雨的機率。中央氣象署補充，週四至週五清晨，全台大致低溫分佈上，北部、宜蘭、金門攝氏10至12度，中部、花蓮攝氏13至14度，南部、台東、澎湖攝氏約14至16度。

吳德榮提醒，預計週五至週六（3/8至3/9）冷氣團會逐漸減弱，天氣好轉，白天氣溫逐日漸升，早晚因輻射冷卻效應仍偏冷，週五、週六清晨，北台部分平地的最低氣溫，仍有接近攝氏10度的機率。此外，下週日（3/10）將再有另一鋒面接近，中部以北轉有局部短暫雨的機率。

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