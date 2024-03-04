ETF過熱？金管會3面6措施監管 並研擬推出主動式、多重資產ETF
國內ETF規模突破4兆元，年增1.5兆元，市場擔憂可能有過熱問題，金管會主委黃天牧（4）日表示，已針對「精進ETF監理措施」提出3面向、6大作法，後續將強化教育宣導，讓投資人更重視、了解自行購買的金融商品，並研擬適時推出主動型ETF與多資產ETF。
記者顏真真／台北報導
台股再攻上萬九，對於台股後市，黃天牧表示，台股去年在亞洲漲幅僅次於日本，表現穩健，而投資人在投資時，在選擇個股時則應審慎，他並進而指出，去年基本面以AI股族群表現最顯著，今年估計AI亦仍會有一定的熱度，這對台股有正面的幫助。
不過，國內ETF規模也持續成長，也引發立委關注。對此，黃天牧說，過去已推出收益平準金新制，主要就是讓ETF配息更透明，穩定投資人的配息收益，並參考國際監理機制，從ETF的產品結構、資訊揭露及流動性3大面向，讓監理措施更完善，後續還會再強化對於投資人的教育宣導，希望投資人在購買ETF商品前，更重視並深入了解商品特質與相關風險，並研擬適時推出主動式ETF、多重資產ETF。
金管會證期局副局長高晶萍進一步表示，目前已經有請公會收集各國資料，研議開放主動型ETF或多資產ETF的規劃，待公會建議將適時推出。