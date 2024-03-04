桃園機場歲修延誤！他苦等4小時「航班取消」崩潰：家人在仙台等
桃園國際機場南跑道昨（3）日上午開始封閉歲修和維修，將停工3天，僅剩北跑道可供起降，預計5日下午4時才恢復，這也連帶引起北跑道飛機大塞車，地面與天空有許多飛機在排隊起飛或降落，造成起飛或降落班機均有延誤。一名旅客在桃園機場苦等4小時，最終卻遭取消航班氣炸，忍不住發文抱怨旅遊行程全被打亂，「我的家人還在仙台等我當司機」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友3日在PTT日旅版發文抱怨，他的飛機原訂14時35分起飛，一開始顯示延誤1小時，他14時50分到一航登機門報到時，地勤說班機還在天空飛，他好不容易等到15時30分左右上了飛機，卻到了16時30分都還沒起飛，「約到17：00才廣播說會延遲個2、30分鐘，因為跑道在維修」。
最終原PO在飛機上等到18時40分，苦等超過4小時後，竟因飛抵時已達仙台機場宵禁時間，整個航班被取消，讓他不滿直呼「就算賠償又能怎樣，我一整個旅遊都被打亂了，我的家人還在仙台等我當司機。」貼文曝光後，也有不少人同情原PO，表示「看到家人還在仙台那段整個悲從中來，太慘了」、「桃機臨時公告維修，這幾天搭機的真慘」。
對此，桃園機場回應，桃機南北跑道需定期輪流維修，經與各單位從農曆年前起多次協調，擇定年度航情量較低且順利完成農曆春節疏運任務之後進行，本次辦理南跑道年度維修，關閉時間為3日上午10點至5日下午4點，共計54小時，飛航公告（NOTAM）亦已發布。
桃園機場說，期間航機有於空中等待的情形，部分航機因油量考量轉降高雄、松山；機場公司將視航班狀況，與相關單位討論並進行檢討，以改善後續航機於空中等待的情況。