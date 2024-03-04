輝達B100塞滿3奈米產能 台積電創天價720元！市值飆到18.54兆元
輝達（NVIDIA）GTC將於3月中登場，H200與B100呼之欲出，市場傳出H200與B100將塞滿台積電4奈米及3奈米製程產能，使台積電今（4）日股價大漲，站上700元以上，甚至早盤暴漲31元，最高來到720元，漲幅4%以上，其市值也攀高來到新台幣18.54兆元以上。台股大盤也大漲320多點，來到19268點，漲幅1.7%。
記者許家禎／台北報導
輝達GTC大會將於3月18日登場，市場預估H200及B100將亮相，其中傳出B100性能至少是H200的2倍、H100的4倍，也傳B100將採用台積電3奈米製程，如今市場認為H200與B100將塞滿台積電4奈米及3奈米製程產能，因此法人預估台積電首季營運表現將淡季不淡。
好消息傳來帶動台積電今日股價表現，台積電今日跳空開高，早盤大漲31元，站上720元，漲幅4%以上，台股大盤也大漲320多點，來到19268點，漲幅1.7%。另外，美股收漲，輝達、超微、美超微、美光股價大漲4到5%，也帶動台廠相關概念股。
美超微概念股麗臺幾近漲停，AI概念股也氣勢如虹，仁寶漲6%，健策、譜瑞-KY、奇鋐、雙鴻、京元電、廣達、技嘉、緯創漲1到3%。網通族群也紅通通，台通早盤飆漲停，兆赫漲7%，海華、正文、仲琦漲5到6%，正基、昇達科、訊舟、友訊漲2到4%，華星光、中磊、啓碁漲1%多。