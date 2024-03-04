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籃籃緊抱大谷翔平含淚祝福！下秒另結新歡　秋廣優人主動獻吻被拍

▲籃籃手上抱著大谷翔平的照片含淚祝福婚訊，下秒意外與讀賣巨人球星秋廣優人合影，而且對方還俏皮地嘟嘴吻別，引發討論。（圖／籃籃IG）
▲籃籃手上抱著大谷翔平的照片含淚祝福婚訊，下秒意外與讀賣巨人球星秋廣優人合影，而且對方還俏皮地嘟嘴吻別，引發討論。（圖／籃籃IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

樂天女孩隊長籃籃是眾所皆知的大谷翔平鐵粉，結果一聽到偶像婚訊，讓她心碎不已，至今還有些無法接受，而在昨（3）日的大巨蛋與日本職棒讀賣巨人的交流賽中，籃籃竟然手拿著大谷翔平照片緊緊抱在懷裡，搞笑的含淚祝福，讓球迷通通笑翻，好在賽後順利與另位球星秋廣優人合照，離別前還獲得對方吻別，成為當晚另類的焦點。

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昨日，有球迷特別製作大谷翔平照片應援版，故意跑到大巨蛋獻給籃籃，而親民的籃籃也把照片緊緊擁在懷裡，一邊苦笑、一邊作勢擦淚，有趣的舉動都被拍了下來，成為場邊最熱門的焦點之一。

▲籃籃搞笑地抱起大谷祥平的照片祝福對方。（圖／籃籃IG）
▲籃籃搞笑地抱起大谷祥平的照片祝福對方。（圖／籃籃IG）
怎料，才剛搞笑淚送大谷翔平，籃籃賽後竟意外得到與讀賣巨人球星秋廣優人的合照，更幸福的是，21歲的秋廣優人個性超可愛，在臨走前不忘送出一個拇指愛心，俏皮地嘟嘴吻別，逗得籃籃心花怒放，「太會了吧！太幸運了！才剛跟經紀人說想跟秋廣優人拍照，然後他就突然出現了！」

事實上，籃籃超愛大谷翔平，好幾次抽出工作空檔，特地飛到美國親睹偶像英姿，就連路上的大谷翔平看板，籃籃都會特地停下來合照，隨著對方宣布結婚，籃籃也一時之間無法接受，常常在IG幽默自嘲難過的心情。隊友巫苡萱還開玩笑地說，籃籃難過到在廁所哭暈，一度要叫救護車，浮誇形容籃籃的心情。

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▲見到秋廣優人俏皮的可愛模樣，似乎填補了籃籃失戀心情。（圖／籃籃IG）
▲見到秋廣優人俏皮的可愛模樣，似乎填補了籃籃失戀心情。（圖／籃籃IG）
▲面對籃籃的邀約合照，秋廣優人（右）露出滿臉困惑的表情，格外掀起粉絲討論。（圖／籃籃IG）
▲面對籃籃的邀約合照，秋廣優人（右）露出滿臉困惑的表情，格外掀起粉絲討論。（圖／籃籃IG）

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