交通部今研商微罪不記點　路權團體批突襲式開會、被當橡皮圖章

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交通部今天上午9點半，邀集12個團體，召開「違規記點及民眾檢舉之檢討」座談會；而行政院長陳建仁日前在立法院答詢時也表示，7日的行政院會將提出相關解決方案。
行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，上週五下班才發出會議通知，今天一早就要來開會，等於只有2天時間準備，且僅邀集4個路權團體，交通部道安會中的民間團體代表以及許多長期倡議團體皆未受邀請，非常不公平、不尊重。目前罰緩1200元以下且有記點的違規樣態主要為「臨時併排停車」及「違規停車」，但駕駛在路側、紅線上下客或上下貨，再行穿線、人行道都是沒有記點的，不認為有必要為了職業駕駛需求，去開放臨時併排停車這樣危險的行為。
行人零死亡推動聯盟發起人黃柏岳說，交通部去年11年承諾會修訂每100公尺到150公尺增設10%黃線，供所有用路人使用，如今交通部不僅沒有兌現承諾，還倒行逆施，幫違規併排停車、在消防栓周邊停車等重大違規行為，取消記點處罰。
行人零死亡推動聯盟理事劉成謙提到，若最後行政院會照案通過，將《道路交通管理處罰條例》修正草案送立法院，路權團體將採取串聯全台的快閃行動、集會遊行等，展現民意。
台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，自己是不請自來，堅持違規記點不能退讓，因為那是汰除不適任駕駛基本的規範，若交通部無法正視人命關天的問題，不排除號召交通事故受害者上門，像行政院討公道。
台灣交通安全協會理事陳威丞認為，交通工程上的失敗才是導致所有用路人混亂、沒有被滿足的主因，職業駕駛找不到合法、臨停避車彎，只能停在違法區域，這就是交通部沒有把道路設計做好，呼籲把路側、道路設計做妥善安排，學習國外，逐步路改，長期才會解決問題，而非一直動態調整執法規定。
下一代學生行人路權聯盟總召王晉謙質疑，交通部週四就要把《道路交通管理處罰條例》草案送行政院會，那今天召集大家來開會是什麼意思，把路權團體當橡皮圖章嗎？