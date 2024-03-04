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返鄉掃墓注意！高鐵清明連假「加開195班次列車」　3/6起開放購票

▲高鐵清明連假加開195班次列車，3/6起開放購票。（圖／記者許若茵攝）
▲高鐵清明連假加開195班次列車，3/6起開放購票。（圖／記者許若茵攝）

記者李琦瑋／台北報導

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月3日（三）至4月8日（一）規劃清明假期疏運，期間加開195班次列車（南下99班，北上96班），總計6天提供1,097班次的旅運服務，旅客可自3月6日凌晨零時起購票。

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台灣高鐵表示，旅客可自3月6日凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能），或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

台灣高鐵觀察清明假期疏運期間之旅運需求，將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月3日15至21點及4月4日7至17點的南下方向；與4月6日14至21點及4月7日11至21點的北上方向，配置有8節自由座車廂之區間列車（1-3車及8-12車），以加強服務旅客，請往返台中以北各站旅客多加利用，並配合站務人員引導、分流搭乘，即可儘速抵達目的地。

台灣高鐵表示，清明疏運期間高鐵亦規劃6班跨日車次，均配置2節自由座車廂（11-12節），歡迎提早訂位。高鐵也特別提醒旅客，各跨日車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間（最晚至晚間0點30分抵達端點站），敬請旅客留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，確保行程順暢。

此外，為服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓及參加各種大型活動的旅運需求，自3月15日至3月31日連續3週實施週末短期增班，期間共增開58班次列車（南下35班、北上23班），以加強服務往返雲嘉南地區掃墓之旅客需求，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵指出，在清明疏運期間仍維持「早鳥優惠」記名制、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

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