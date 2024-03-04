00929今年增加人數「台股ETF之冠」　月配息出爐！3/18最後上車日

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市場法人分析，00929今年來每月配息金額皆穩定維持於0.13元，累計自去年7月首次配息以來至今年2月止，共配息8次、配息金額0.92元，股價從掛牌上市的15元成長至19.56元（3月1日收盤價），凸顯其配息之穩定性，同間又兼顧台灣電子產業成長，並滿足投資人每月現金流的收益機會。
美股費城半導體指數上周五（1日）大漲4.29%，台股今（4）日早盤開高再登萬九，盤中更是由台積電帶動，大盤大漲320多點，來到19268點，漲幅1.7%，其中電子指數表現比大盤還強勢。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，隨半導體景氣復甦、加上2024上半年的低基期，預估台灣上半年經濟增速仍維持較高水準，加上AI應用挹注成長動能，有利整體台股電子產業營收獲利表現，若擔心個股或單一供應鏈於高檔行情出現震盪，建議可透過一籃子績優電子股佈局的台股ETF，掌握趨勢成長投資機會。
00929自去（2023）年11月初市值突破千億大關後仍持續增長，隨台股龍年開紅盤後走高，再突破1500億元大關，Cmoney統計（截至2024年3月1日），已來到1530億元，為台股高股息ETF第三大，累計今年來規模增加356.8億元、增幅逾3成；受益人數則突破60萬大關，來到62.2萬人，累計今年來增加11.5萬人，居台股ETF之冠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。